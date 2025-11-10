Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Linnéa Solvoll protege un balón ante una futbolista del Sevilla. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF Femenino

Amargo derbi andaluz

El escáner ·

Nos estábamos acostumbrando a 'llevárnoslos' tras años de perderlos hasta esta última visita del Sevilla

María José Mesa

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:21

Los derbis con el Sevilla siempre han tenido 'un color especial' para las féminas del Granada. Siempre hay algo diferente en esos cruces, y más ... ahora que son las únicas supervivientes andaluzas de una Liga F en la que hace dos temporadas militaban hasta cuatro equipos. La profesionalización de la categoría con el incremento de costes para los clubes mejora las condiciones de las futbolistas, con un mayor reconocimiento a su trabajo y dedicación en forma de contratos profesionales y salarios mínimos 'decentes' asegurados pero también se cobra víctimas.

