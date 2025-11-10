Amargo derbi andaluz

Los derbis con el Sevilla siempre han tenido 'un color especial' para las féminas del Granada. Siempre hay algo diferente en esos cruces, y más ... ahora que son las únicas supervivientes andaluzas de una Liga F en la que hace dos temporadas militaban hasta cuatro equipos. La profesionalización de la categoría con el incremento de costes para los clubes mejora las condiciones de las futbolistas, con un mayor reconocimiento a su trabajo y dedicación en forma de contratos profesionales y salarios mínimos 'decentes' asegurados pero también se cobra víctimas.

El histórico Sporting de Huelva, un referente de club 100% femenino y totalmente independiente, se ha visto arrollado por unas exigencias económicas complicadas para una asociación deportiva 'no anónima' que vive exclusivamente de patrocinios y subvenciones. Y eso que cuenta con una directiva más que implicada y concienciada, presidida por la exfutbolista Manuela Romero.

La otra víctima es el Real Betis, que parece haber dejado de creer en el fútbol femenino y en los últimos años ha ido reduciendo la sección hasta 'acomodarse'. La Segunda no es profesional, con lo que implica.

El Sevilla y el Granada están salvándose. En el caso rojiblanco hay que agradecerlo a su dirección, ya que había muchas dudas ante la situación general del club, pero por ahora parece mantenerse una apuesta que además añadió al filial pese a triplicar su coste al competir a nivel nacional con el ascenso a Segunda RFEF. No en todos los clubes corren buenos tiempos para el fútbol femenino.

Dicho todo esto, y vaya por delante la gran temporada que están cuajando las nuestras, lo cierto es que nos estábamos acostumbrando a 'llevarnos' los derbis tras años de perderlos. La buena racha acabó este pasado domingo en la Ciudad Deportiva del Granada, y además puso la puntilla una de las grandes extremos que vistieron su camiseta en los últimos años: Raquel Morcillo. La vuelta a casa del equipo fue amarga, pero no resta ni un ápice al buen hacer de Irene Ferreras y sus futbolistas. Siempre quedará la vuelta para poder sacarse de nuevo la espinita.