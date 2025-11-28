Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sola lamenta una ocasión perdida durante el derbi con el Córdoba. José Miguel Baldomero
Opinión Granada CF

Malditos empates

La otra mirada ·

El equipo quiere despedir el último partido de noviembre con una victoria que aclare un futuro cargado de dudas

Justo Ruiz

Granada

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:25

Comenta

Malditos empates. El Granada se ha enredado en un carrusel de igualadas con la séptima en lo que va de curso. Nadie empata más. Siete ... jornadas con el mismo resultado condenan al sufrimiento por la zona baja; el equipo estaría arriba con haber ganado tres. Lo mejor es que quedan 27 jornadas por delante, una inmensidad de partidos para buscar la obligada permanencia. En todo lo demás, el triste y doloroso empate ante el Córdoba dejó dudas y sombras en torno a un conjunto que tiene por su otra certeza la de que necesita refuerzos, al menos tres o cuatro, porque requiere de mayor seguridad, de más fútbol y sobre todo de más gol.

