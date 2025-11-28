Malditos empates. El Granada se ha enredado en un carrusel de igualadas con la séptima en lo que va de curso. Nadie empata más. Siete ... jornadas con el mismo resultado condenan al sufrimiento por la zona baja; el equipo estaría arriba con haber ganado tres. Lo mejor es que quedan 27 jornadas por delante, una inmensidad de partidos para buscar la obligada permanencia. En todo lo demás, el triste y doloroso empate ante el Córdoba dejó dudas y sombras en torno a un conjunto que tiene por su otra certeza la de que necesita refuerzos, al menos tres o cuatro, porque requiere de mayor seguridad, de más fútbol y sobre todo de más gol.

Habrá quien considere que el árbitro se cargó el derbi, aunque quizá sea más justo convenir que el Granada no precisa de demasiadas ayudas para consumar despropósitos. De la colección de interrogantes que deja el equipo, el más revelador sin duda es que no termina de encontrar la filosofía que quiere su entrenador. Es complicado imaginar un aspirante a la salvación que no ejerza con autoridad su condición como local, y por ese mismo motivo se le antoja tan complicado asentarse en las posiciones que con tanto ahínco anhela. Los rojiblancos están teniendo serios problemas; cuesta ganarle, pero le cuesta aún más ganar. Un mal que se agiganta en casa, donde esta temporada solamente ha logrado dos victorias en ocho partidos. Hay una realidad inamovible, y es que, hasta la fecha, existe un gran déficit de puntos en Los Cármenes. El conjunto de Pacheta está obligado a reaccionar en el Zaidín.

De este Granada cada cual puede seguir esperando lo que quiera, por si la simple fe hace llegar la suerte; pero los números, testarudos notarios de la realidad, hasta hoy dicen lo siguiente: en 15 jornadas ha sumado 16 puntos de 45 posibles, un pobre balance. Resumen categórico de por qué las cosas no marchan más allá de las sensaciones y de las expectativas, que son el libre refugio de cualquiera, también del que espera algo y no encuentra nada. La situación no es positiva, pero la desesperación no es la mejor consejera en la Segunda división. La única solución posible es dedicar trabajo y sacrificio para lograr ajustar las piezas y conseguir cambiar la imagen del equipo como local, ya que, sin una buena dinámica en casa, se hace muy difícil sobrevolar la zona tranquila de la clasificación.

El Granada se apresta a jugar hoy en el Reino de León ante la Cultural con la intención de despedir el último partido de noviembre con una victoria que aclare un futuro cargado de dudas. No lo tendrá fácil ante un rival que viene de remontar incluso en Cádiz.