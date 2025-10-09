El Granada de Pacheta sumó su segunda victoria consecutiva y ganó oxígeno con una exhibición en la primera parte al lograr una goleada primorosa. El ... partido prometía curvas sin quitamiedos a ambos lados del acantilado del descenso, pero el equipo se negó en redondo a transitar por esas previsiones que le auguraban un accidente más en Los Cármenes, y lo hizo con firmeza, convicción, compromiso y una gran dosis de fútbol vertical y una gran pegada arriba. Dio una magistral clase de conducción, sin miedo alguno al riesgo. Fue de ensueño. Así se fabricó una autopista espectacular hacia el primer triunfo en casa, una plácida recta por la que se puso a 100 para abandonar la zona roja.

Se le rogaba máxima actitud al Granada para comenzar a creer en la permanencia. Nadie habló de buen juego por lo quimérico de la petición, pero en una noche de catarsis, el equipo ofreció una completa exhibición de fuegos artificiales en su particular parque de atracciones. Hubo gritos de admiración en la grada por la hermosura de los goles, por la entrega y el feroz esfuerzo pese a que la ventaja tentaba a la relajación. Con esa exposición, la afición perdonó a los suyos tras el sufrimiento del arranque liguero. Subida en esa divertida montaña rusa de sensaciones olvidadas, la hinchada se sintió muy feliz.

La victoria solo pudo dejar sensaciones positivas. El Granada deparó un buen sabor de boca al recuperar el espíritu y exhibir una pegada demoledora, al margen de generar por fin algo de fútbol aunque solo fuera durante 40 minutos, porque tras el quinto gol concedió mucho a su rival. Por ahí, en esa inconsistencia, está la mejoría. En la segunda parte hubo dudas porque hace falta más consistencia, ya que otros días no habrá tanta lucidez en ataque. Pero esas nubes no deben tapar en demasía el brillante primer acto que soltó el equipo de Pacheta.

Los focos siempre alumbran a los actores principales, y fue un día de gloria para Faye. El senegalés llevaba tiempo trabajando a destajo, haciendo kilómetros arriba y abajo, siempre con un generoso despliegue físico, y llegando con fluidez al área contraria para centrar. Esa suerte no la estaba ejecutando bien, pero el extremo afinó y sumó sus dos primeros goles con la camiseta rojiblanca. Su titularidad no estaba en cuestión, sobre todo por el nivel del competidor, pero su paso al frente fue tan grande como el de sus compañeros.

El Granada, que repite de nuevo en su estadio, buscará esta noche ante la UD Las Palmas el difícil reto de despegar del todo tras dos triunfos consecutivos. Ganar al conjunto canario supondría un golpe encima de la mesa repleto de confianza y moral para los de Pacheta. El equipo amarillo será un rival muy complicado. Ocupa la quinta posición y aún no conoce la derrota a domicilio.