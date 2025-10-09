Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Souleymane Faye cabecea para el primero de sus dos goles a la Real B. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Una goleada primorosa

La otra mirada ·

El equipo viene de recuperar el espíritu y exhibir una pegada demoledora, al margen de generar por fin algo de fútbol aunque solo fuera durante 40 minutos

Justo Ruiz

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 23:51

El Granada de Pacheta sumó su segunda victoria consecutiva y ganó oxígeno con una exhibición en la primera parte al lograr una goleada primorosa. El ... partido prometía curvas sin quitamiedos a ambos lados del acantilado del descenso, pero el equipo se negó en redondo a transitar por esas previsiones que le auguraban un accidente más en Los Cármenes, y lo hizo con firmeza, convicción, compromiso y una gran dosis de fútbol vertical y una gran pegada arriba. Dio una magistral clase de conducción, sin miedo alguno al riesgo. Fue de ensueño. Así se fabricó una autopista espectacular hacia el primer triunfo en casa, una plácida recta por la que se puso a 100 para abandonar la zona roja.

