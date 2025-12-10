Vuelo rasante

En Tenerife pareció surgir de pronto la figura del 'Gran Capitán'. Rubén Alcaraz, con graduación superior, recordó en distintas fases del encuentro al que tiempo ... atrás fue Germán en dotes de motivación y carácter. Rubén tomó el mando en el Heliodoro Rodríguez López y exhibió sus cualidades como adalid y goleador para pasar a la siguiente ronda copera.

El domingo frente al Ceuta continuó Alcaraz con el brazalete, equilibrando en el mediocampo ese torbellino en el que se convirtió el Granada en los primeros cuarenta y cinco minutos, durante los que arrolló al equipo ceutí, desplegando un fútbol espectacular que parecía estimulado por el segundo movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven.

Violines, violas y 'cellos' parecieron sonar arrolladores sobre el césped de Los Cármenes, llevando a los jugadores granadinistas hacia un éxtasis futbolístico que solo se malogró por la falta de puntería ante la meta contraria y la debilidad en la propia.

Pero al igual que las sinfonías clásicas constan de varios movimientos, los partidos de fútbol están organizados en dos partes y este Granada alborozado, generoso e incluso desbocado a veces no acierta, en los segundos tiempos, a pasar del 'allegro' al 'andante' para controlar mejor el juego.

El Granada lleva desde el inicio de la temporada intentado despegar para volar por encima de los puestos de descenso, pero por unas causas o por otras esos despegues se han ido abortando. A veces por inclemencias que aparecen en sus pretemporadas o por falta de rigor en la planificación de sus 'vuelos'.

Por suerte, el comandante que gobierna la aeronave granadinista es un aeronauta persistente, tenaz y porfiado que, pese a las turbulencias, continúa decidido a que la navegación sea más estable y con ello alcanzar la altura necesaria que aleje al equipo del peligro inminente que acecha esta temporada.

De momento el Granada se ha elevado sobre la pista del descenso, pero su vuelo continúa siendo rasante.