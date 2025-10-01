La temporada pasada, Guille Abascal no fue cesado por su inexperiencia sino por las decisiones tácticas y la ubicación de los jugadores que adoptó durante ... los primeros partidos en los que dirigió al Granada, sin cosechar resultados. Recuerdo esto porque si a menudo se utilizara la inexperiencia como motivo decisorio, Guardiola jamás habría pasado directamente del filial azulgrana al primer equipo del FC Barcelona.

En diversas actividades el requerimiento 'sine qua non' de experiencia dilapidaría la cantidad de talento que la juventud esconde. En eso tiene razón Pacheta cuando manifiesta que su empeño está en conseguir atenuar la presión sobre los jugadores más jóvenes. Una tarea que solo puede atemperarse con el conocimiento empírico de los veteranos.

Por tanto, llamó mi atención el viernes pasado observar cómo Insua se erigió en pilar sustentante de la defensa del Zaragoza frente al Mirandés, y se me antojó otro misterio sin resolver en este Granada: el ostracismo al que fue sometido el jugador gallego la temporada pasada y su posterior salida del club, con lo necesitada que está la zaga granadinista de jerarquía en algunos momentos. Enigma que comienza a remedar Arnaiz.

Frente al Huesca, la defensa sufrió un duro aprendizaje, portería incluida, que debiera fortalecerla. También Alemañ, que, arropado por Rubén Alcaraz, va erigiéndose en un centrocampista excelso que contribuyó, con su gol, a obtener una victoria tan decisiva.

Un triunfo que a punto estuvo de malograrse con el último cambio efectuado por Pacheta, quien insiste en alterar cosas incluso en momentos tan decisivos como los últimos minutos jugados en el estadio oscense.

Pero afortunadamente, 'chapoteando' en la laguna en la que se convirtió el terreno de juego, el Granada consiguió asirse a un cabo de salvamento imaginario que evitó su ahogamiento. Los de Huesca fueron tres puntos apremiantes. Puntos de sutura que deben servir para que la herida comience a cicatrizar.