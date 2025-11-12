Tras la importante victoria sobre el Zaragoza, el resto de circunstancias que rodean al Granada debieran pasar a un segundo plano. Pero no sucede así ... porque la situación continúa siendo incierta y comprometida. Posiblemente lo sea por todo lo sucedido en los albores de la temporada, cuyas disonancias pudieran tener continuidad la próxima jornada con los problemas físicos tanto de Astralaga como del internacional Luca ahora.

El pasado domingo no solo no se recuperó para la causa a la 'segunda unidad' de la plantilla, sino que se desajustó más de lo previsto la 'primera', regresando viejos fantasmas a la retaguardia granadinista, empecinada esta en soliviantar a la afición con tanto toque rodeado de inseguridad. Tiempos modernos. Unos tiempos modernos, los que imperan en el fútbol actual, que se reducen a puros experimentos que, analizados, no deparan en su mayoría nada provechoso para el equipo que los pone en práctica, como sucede con el 'baile' estéril de Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el lanzamiento de faltas, aderezado con amagos sincronizados que terminan generando idéntica confusión en los contrarios y en los propios.

El Granada no fue el del primer tiempo en Zorrilla, pero mantuvo el gen competitivo y su entrega generosa. Quizás le afectó la trascendencia del partido. Quizás fue Mercurio retrógrado, fenómeno temido de la astrología por modificar las vibraciones cósmicas y generar confusiones, que comenzó este pasado domingo precisamente.

Entre tanto, el club se viene preocupando por su presencia social, hecho plausible, y se supone también llevando a cabo una buena gestión deportiva para el mercado de invierno, pues como dijo el escritor estadounidense Steven Covey: «Lo más importante es que lo más importante sea lo más importante». En realidad, viene a decir lo que nuestros abuelos. Que lo primero es antes.