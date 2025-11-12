Mercurio retrógrado

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada brindan la victoria contra el Zaragoza a la afición. José Miguel Baldomero

Ganar al Zaragoza debiera pasar a un segundo plano el resto de circunstancias que rodean al equipo, pero la situación sigue siendo comprometida

Juan Torres

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:12

Comenta

Tras la importante victoria sobre el Zaragoza, el resto de circunstancias que rodean al Granada debieran pasar a un segundo plano. Pero no sucede así ... porque la situación continúa siendo incierta y comprometida. Posiblemente lo sea por todo lo sucedido en los albores de la temporada, cuyas disonancias pudieran tener continuidad la próxima jornada con los problemas físicos tanto de Astralaga como del internacional Luca ahora.

