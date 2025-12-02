Lucha, entrega y honradez

Uno de diciembre y escucho sin querer una de esas conversaciones triviales que pueden tener dos conocidos que se encuentran por casualidad en un viaje ... en autobús o en la cola de la pescadería:

–El año está acabado.

–¿Acabado? Todavía queda todo un mes para hacer balance.

–¿Balance para qué?

–Pues algo bueno habrá pasado.

–Yo me conformo con que no me hayan pasado cosas realmente malas.

Con una pausa larga y silenciosa que precedió una despedida cordial, terminó aquella conversación tan vacía y tan costumbrista que captó mi atención y hace que la traiga a este escrito porque me fue imposible no extrapolarla a nuestro Granada.

Desde luego, y a falta de tres jornadas en 2025, es pronto para hacer balance. Todavía queda tiempo suficiente para mejorarlo o empeorarlo. Pero también es cierto que, sin lugar a dudas, el equipo está en su mejor momento de la temporada al salir por segunda vez del descenso con su cuarta victoria y situarse en decimocuarta posición en la clasificación, la más alta hasta la fecha.

Quizá no parezca mucho, sobre todo si pensamos en cómo transcurrieron los últimos cursos del Granada en Segunda división, pero es todo un balón de oxígeno si recordamos como empezó y que temíamos sufrir un descenso sin pena ni gloria, casi sin pelea. Y creo que aquí es justo el momento del análisis, de hacer balance, aunque sea pronto en términos relativos. Porque este conjunto, más o menos limitado técnicamente, ha demostrado la lucha, la entrega y la honradez necesarias para poder asegurar que se peleará hasta el final. Que, sin estas cualidades inyectadas en vena a cada uno de los jugadores por un magistral Pacheta, podemos asegurar que, tal y como se vienen sucediendo las cosas en el seno del Granada en los últimos tiempos, la situación podría ser mucho peor.