Aficionados del Granada muestran su enfado tras el gol del Zaragoza. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

La directiva y la afición

De rebote ·

No hace falta esperar a ir por debajo del marcador para manifestar nuestra inquietud, ni dejar de hacerlo una vez que el partido termina a nuestro favor

José Quesada

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

Que la afición del Granada no comulga con la situación actual del club es una evidencia tan clara como que la camiseta local es rojiblanca. ... Parece incuestionable que la gran mayoría de los granadinistas son contrarios a muchas de las decisiones que se toman en el seno nazarí. No quiero entrar en este espacio en cuestiones de razonamiento, pero sí quiero detenerme en lo que esta realidad social parece interferir o salpicar a la deportiva y cómo este aspecto hace variar lo que se da por incuestionable.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

