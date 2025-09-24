Cuarenta y ocho

Hay a quien le parece que obtener un punto en El Plantío es mal resultado. No lo critico. Sobre todo, si pensamos que hace apenas ... dos cursos puntuamos en campos como San Mamés o el mismísimo Camp Nou.

Hay a quien le parece que no ser netamente superior al Burgos en su campo es un mal síntoma. Lo puedo comprender. Sobre todo, si recordamos que la intención del equipo la temporada pasada era ganar a cualquier rival.

A estas alturas aún hay quien piensa que el Granada debería de pasearse en Segunda división, como hizo hace tres años, cuando ganó el campeonato y ascendió a Primera. Me parecería lógico. Sobre todo, si contáramos con jugadores que optasen a los trofeos Pichichi y Zamora de la categoría en la plantilla.

Todavía hay quien considera que todo lo que sea no entrar en puestos de 'play off' al menos volvería a ser un fracaso deportivo, como ya ocurrió la temporada anterior.

Seguramente, transcurridas seis jornadas del campeonato, ya son menos los que piensan todo esto. Pero todavía los hay. Lo puedo comprobar tras escuchar conversaciones futboleras de barra de bar o cuando ojeo por aburrimiento alguna que otra red social. Y creo que nos hacemos bastante mal, porque hay que ser conscientes de que el equipo actual tiene poca comparación con algunos precedentes. Porque Uzuni o Raúl Fernández ya no están. Porque se ha tenido que vender a Boyé. Porque Bryan, Samu o Carreras vuelan ya muy lejos de Los Cármenes. Porque tenemos por delante un grupo por recomponer. Porque –y lo digo con todo el respeto del mundo hacia el rival– perdimos hace cuatro días contra el Jaén.

A día de hoy, nos deberíamos de contentar con sumar 48 puntos más. Y todo lo que sea puntuar lejos de Los Cármenes debe verse en positivo, sobre todo si sirve para romper una racha aciaga y brinda la oportunidad de que este equipo joven coja confianza.

Cuanto antes sepamos a lo que jugamos y por lo que jugamos, mejor.