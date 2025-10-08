Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Sola y Souleymane Faye celebran uno de los goles a la Real Sociedad B. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Llegar a los dos dígitos

Competir, aprender, disfrutar ·

Media hora de buen fútbol, y muchos goles, no pueden esconder una realidad cruel y evidente

Jaime Morente

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:48

Comenta

Los cinco goles en media hora no deben impedir que se vea y valore la situación del Granada. Por supuesto que era necesaria una catarsis ... de tales dimensiones, y más en casa, para saldar deudas emocionales previas, pero la realidad objetiva es que se viene sumando un punto por jornada. Suficiente para salvar la categoría, insuficiente para conseguir el objetivo mínimo marcado. Y es que urge llegar a los dos dígitos en el casillero.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  9. 9 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  10. 10 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Llegar a los dos dígitos

Llegar a los dos dígitos