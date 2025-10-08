Los cinco goles en media hora no deben impedir que se vea y valore la situación del Granada. Por supuesto que era necesaria una catarsis ... de tales dimensiones, y más en casa, para saldar deudas emocionales previas, pero la realidad objetiva es que se viene sumando un punto por jornada. Suficiente para salvar la categoría, insuficiente para conseguir el objetivo mínimo marcado. Y es que urge llegar a los dos dígitos en el casillero.

Se antoja fundamental el doble partido en casa consecutivo. Una victoria ante Las Palmas supondría dejar atrás, de una vez por todas, el catastrófico inicio de liga. Sea como fuere, en cualquier arranque es fundamental alcanzar los dígitos en la tabla. Cuanto antes, mejor. Cuando un equipo lo consigue a mediados de septiembre se le augura un gran año; pero si hace lo propio adentrado en octubre, el futuro será sinónimo de incertidumbre. En esta situación de inestabilidad emocional se encuentra el Granada, y todas sus estructuras dependientes, tales como afición, medios o patrocinios. Y es que no es lo mismo un equipo en una categoría profesional que en una semiprofesional. En ocasiones, no se para a valorar la importancia de cada punto, de cada partido, de cada contexto, pero los daños de un mes de bajo o nulo rendimiento pueden ser irreparables. Es por ello que se exige un ejercicio de responsabilidad por parte de los protagonistas del proyecto. Media hora de buen fútbol, y muchos goles, no pueden esconder una realidad cruel y evidente. Es más, esta exhibición otorga más motivos, si cabe, para aplicar un plus de exigencia a una plantilla que fue confeccionada para sumar de tres en tres y no de uno en uno.

Convencidos de que Pacheta y los suyos están camino de encontrar su mejor versión, los aficionados de la rojiblanca horizontal están hambrientos de fútbol. Con muy poco se conforman, pero el mínimo exigible, llegar a dos dígitos lo antes posible, es imperdonable, y esto aún no se ha alcanzado. Reflexionemos pues.