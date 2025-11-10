Puntos y méritos

Afrontaban Granada y Zaragoza un duelo de históricos del fútbol español ubicados en los dos últimos puestos de la clasificación de Segunda antes del inicio ... del partido. Drama para ambos en caso de derrota, en una temporada que lleva camino de ser un suplicio para ambas entidades.

El encuentro empezó con una pifia compartida entre Luca Zidane y Oscar que introdujo el balón en la propia meta rojiblanca. Los nervios atenazaron a los locales, especialmente perdidos en los primeros compases del partido, pero se repusieron con el empate logrado por Pascual –con dos últimas actuaciones ligueras con sendos goles y una mejoría generalizada de sus prestaciones– tras gran asistencia de Faye. El Granada encerró al Zaragoza en la fase final de la primera parte, y mereció irse por delante en el marcador al descanso.

En el arranque de la segunda parte, el equipo aragonés salió más decidido que el anfitrión, y lo malos presagios sobre los hundimientos físicos de los rojiblancos en los segundos periodos sobrevolaron Los Cármenes. A pesar de ello, una buena combinación entre Faye y Pascual permitió a este último asistir a Alemañ –cada vez más fundamental para la creación–, que con gran oportunismo adelantó al Granada.

Incluso con ventaja tras remontada, el equipo de Pacheta no supo dominar el encuentro, estresado por la ansiedad de conseguir la victoria. Los zaragocistas rozaron el empate en un tiro al palo que pudo cambiar el marcador final. El alivio del tercer tanto de Arnaiz llegaría en la prolongación, ya con un Zaragoza muy adelantado buscando la igualada.

Si ante Cádiz y Valladolid en las dos jornadas anteriores el Granada mereció más puntuación por su juego y sus fases de dominio en ambos enfrentamientos, frente al Zaragoza volvió a mostrar debilidades pretéritas que no acaban de desterrarse: inseguridad y errores fatídicos en defensa; excesivas imprecisiones en la salida del balón y en la combinación creativa; e incapacidad de dominio y control del ritmo del partido en diferentes fases, que pudo costar alguno de los tres puntos vitales que, afortunadamente, al final se sumaron.

Demasiada zozobra ante el colista del campeonato, cuyo panorama, por otra parte, se adivina muy negro; no en vano, en Granada encajó tres goles válidos y otros dos más anulados, con carencias defensivas severas. Los puntos que no se sumaron en partidos anteriores, en los que hubo una mejoría incuestionable en el juego, sí llegaron en un duelo descontrolado ante el equipo aragonés. Habrá que mejorar aspectos que aún perjudican al equipo rojiblanco, que se queda tras su victoria con catorce puntos a uno solamente de puestos de salvación –quince puntos tienen cinco equipos, y dieciséis otros dos más– en una competición en la que la igualdad sigue siendo máxima.