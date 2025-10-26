Méritos sin recompensa

Cuajó el Granada ante el Cádiz quizá el mejor partido como local en cuanto a juego colectivo. La formación titular a la que se agarra ... Pacheta para remontar vuelo aparece cada vez con más capacidad de dominar al rival, de imponerse. Ya ante la UD Las Palmas demostró que no se arredra ante rivales de la zona alta. La superioridad en el juego fue mayor ante el equipo cadista, maniatado y superado todo el encuentro, reducido a las ocasiones en faltas directas que el buen pie de Ontiveros pudiera proporcionarles.

Compacto atrás, donde la línea defensiva está cada vez más convencida de sus potencialidades, con actuaciones destacadas de Óscar y Lama durante todo el partido, el centro del campo pivota sobre la figura de Alcaraz como auténtica clave de bóveda del fortalecimiento grupal, acompañado de un Alemañ muy entonado. Al equipo le falta culminar, a pesar de la calidad que atesora en su extremo derecho con Sola, y de las cualidades que se adivinan en Fayé.

Ante el Cádiz no es que no se llegara con claridad al área contraria, es que no se materializaron en gol las numerosas aproximaciones que se tuvieron al marco rival. De las ocasiones locales hubo dos clamorosas: la de Sola con el pie a gran servicio de Alemañ, en la primera parte, y la de Alcaraz de cabeza a medido saque de esquina de Sergio Ruiz, en la segunda. Dos de los jugadores más preclaros del plantel no estuvieron acertados para conseguir el tanto. A estos episodios hay que unir claras ocasiones en pies de Pascual y de Faye, con bastante impericia en su resolución.

El juego del equipo ha evolucionado hacia un modelo que genera ocasiones en el área rival, pero se camina lentamente de punto en punto sin sumar de tres a pesar de los méritos futbolísticos contraídos, cuestión evidente en el derbi. Al Granada le falta gol, y el problema no es solamente la carencia de un '9' con olfato, lo que centra las críticas en Jorge Pascual, sino también del desacierto del resto de compañeros.

También preocupa la falta de efectividad de los revulsivos que aparecen desde el banquillo: Rodelas está empeñado en golear con acciones individualistas imposibles, mediante disparos a muy larga distancia, derramando su gran capacidad como asistente; Pablo Sáenz no termina de mostrar esa intensidad necesaria como para ser una alternativa aprovechable y ante el Cádiz tuvo unas primeras intervenciones desde la banda muy desalentadoras; Gagnidze no muestra por ahora capacidades para dudar de la titularidad de Alemañ. Las asignaturas pendientes del gol y la eficiencia de los jugadores del banquillo siguen siendo el impedimento para una escalada solvente en la clasificación.