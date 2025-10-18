No hay quien marque goles

Queda ya fuera de duda que Pacheta ha compuesto un 'once' titular competitivo para Segunda, que ha reducido sus originarias carencias defensivas hasta dejar su ... portería inmaculada –ahora en dos jornadas consecutivas– con un cómputo reducido de ocasiones del rival. Si el joven Iker García no tuvo apenas trabajo en su debut ante la UD Las Palmas, tampoco Luca Zidane se vio muy exigido en Andorra salvo en una gran intervención para desviar un potente disparo de Jastin con marchamo de gol en la segunda parte.

Este Granada repliega mejor, se cierra con más orden, anticipa al contrario, gana duelos y presiona bien en campo contrario, pero está romo en ataque. El espejismo de aquella primera media hora en Los Cármenes ante la Real Sociedad B con cinco goles ha devenido en dos partidos completos con incapacidad para perforar la meta rival, y en los que además se redujo el número de llegadas al área rival. Posiblemente la sequía goleadora no haya que reducirla solamente a la inoperancia del actual punta titular, Jorge Pascual, que pelea mientras está en el césped pero que no da las prestaciones necesarias: incapaz de ganar balones aéreos, de hacer desmarques productivos o de anticiparse en el área. Las bandas penetran bien, con Faye y Sola, sobre todo este último, pero sus revulsivos, Sáenz y Rodelas, deben dar mucho más de sí. El gran problema es que nadie finaliza.

Parece necesario explorar alternativas. Bien es cierto que la lesión de Bouldini acorta las posibilidades de probaturas con un simple cambio de hombre por hombre sin tocar un esquema de 4-3-3 que ha hecho al equipo más compacto y menos vulnerable. Pero para sumar de tres en tres y salir de los puestos rezagados de la clasificación, es obligado vencer, y para ello debe contarse con la consecución de goles. Si en el filial no se cuenta con un punta que garantice algo más que Pascual, deberá intentarse evolucionar el esquema actual buscando un jugador que sea capaz de crear espacios y ayudar al aumento de llegadas al área rival y a la incorporación de jugadores de segunda línea para concretar. Puede que Pascual no sea un delantero punta puro, pero tampoco está sabiendo jugar este papel, trascendental para aumentar la capacidad goleadora.

El problema no parece tener fácil solución a corto plazo pues muy improbable la incorporación de un hombre-gol en el mercado libre, salvo que desde la cantera aparezca un definidor inopinado. Pacheta, que está demostrando capacidad para conformar un conjunto comprometido que se vacía en el campo, tiene el gran reto de dar respuesta a esta limitación del equipo que está complicando mucho la remontada para alejar los puestos de descenso.