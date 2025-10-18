Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada se despiden de la afición en Andorra.

Opinión Granada CF

No hay quien marque goles

El 'doce' ·

Pacheta tiene el gran reto de dar respuesta a esta limitación que está complicando la remontada

Eduardo Zurita

Granada

Sábado, 18 de octubre 2025, 12:01

Queda ya fuera de duda que Pacheta ha compuesto un 'once' titular competitivo para Segunda, que ha reducido sus originarias carencias defensivas hasta dejar su ... portería inmaculada –ahora en dos jornadas consecutivas– con un cómputo reducido de ocasiones del rival. Si el joven Iker García no tuvo apenas trabajo en su debut ante la UD Las Palmas, tampoco Luca Zidane se vio muy exigido en Andorra salvo en una gran intervención para desviar un potente disparo de Jastin con marchamo de gol en la segunda parte.

