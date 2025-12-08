El largo y tortuoso camino

Los Beatles crearon baladas para la historia de la música pop. Un de las más bellas era la titulada 'The long and winding road', cuya ... letra hacía alusión al tortuoso camino, lleno de dificultades, del amante que intenta volver con su amada.

Es evidente la buena labor de Pacheta al frente de una plantilla limitada, consiguiendo un equipo titular competitivo que desarrolla fases de juego convincentes. Fue el caso de una primera parte ante el Ceuta excelente en juego, con dominio en el posicionamiento y numerosas oportunidades ante el marco rival, aunque parca en goles. Solamente uno, obra de un Alemañ pleno de virtudes en verticalidad y llegada. Hubo otras numerosas oportunidades de gol perdidas. Mereció el Granada una amplia ventaja antes del descanso y, para su desgracia, una pifia de Luca Zidane –por más que lo intente defender su entrenador– en un lanzamiento de falta directa dejó en tablas el marcador al receso y, a la postre, mermó dos puntos a los locales. Mientras la defensa y el centro del campo estuvieron ejemplares en ese primer periodo, la zona ofensiva no tuvo su día. Ni Arnaiz, ni Pascual, ni Faye estuvieron a la altura, y ello impidió cristalizar una ventaja que, por juego, era muy merecida.

El problema le viene al Granada de la carencia de revulsivos desde el banquillo, lo que lastra sus segundas partes. En un deporte que puede contar hasta con dieciséis futbolistas a lo largo de un encuentro agotando las posibilidades de cambio, el plantel no ofrece al entrenador local garantías suficientes para mantener el ritmo de presión del equipo que gusta exhibir en las primeras partes ni para cambiar el rumbo del marcador con un aporte de eficacia. A veces Pacheta ni agota los cambios, aunque observe la bajada de nivel de alguno de los titulares; en otros casos, emplea cinco nuevos jugadores con resultados inocuos. Ante el Ceuta, las salidas de Casadesús, Trigueros, Gagnidze y Bouldini no inculcaron nada positivo al equipo, ni siquiera una frescura de piernas que diese un plus ante un rival que, tras encontrarse con un empate inmerecido, hasta se pudo llevar el partido en la mejor ocasión habida en el segundo periodo.

Así las cosas, la recuperación clasificatoria se está convirtiendo, pese a la mejoría de juego y la escasez de derrotas del último tramo liguero, en un largo y tortuoso camino que no acaba de separar al conjunto de la zona de peligro. En una jornada propicia por las derrotas de varios conjuntos de la zona baja, el Granada desaprovechó una oportunidad de abrir hueco. Las evidentes carencias en la planificación de la plantilla retardan el objetivo de asentarse en la zona tranquila de la clasificación.