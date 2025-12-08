Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Decepción entre los futbolistas del Granada tras el empate con el Ceuta. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

El largo y tortuoso camino

El 'doce' ·

El plantel no ofrece garantías suficientes como para mantener el ritmo de las primeras partes

Eduardo Zurita

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 13:08

Los Beatles crearon baladas para la historia de la música pop. Un de las más bellas era la titulada 'The long and winding road', cuya ... letra hacía alusión al tortuoso camino, lleno de dificultades, del amante que intenta volver con su amada.

Te puede interesar

