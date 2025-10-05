Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Luca avisa a Bouldini de la celebración con la grada de animación. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Como una cruz de mayo

El 'doce' ·

El famoso 'pero' apareció en la recta final de la primera parte tras un desajuste defensivo

Eduardo Zurita

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 11:46

Comenta

La puesta en escena de los primeros cuarenta minutos del Granada de Pacheta ante el filial de la Real Sociedad fueron espléndidos. Intensidad, determinación y ... eficacia se aunaron para hacer encajar al rival cinco goles. Los cachorros donostiarras parecieron un pelele en manos de los locales. Se ganaban todos los duelos, los apoyos eran continuados, y la capacidad de golear, sorprendente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  5. 5 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  6. 6

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  7. 7 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  8. 8

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  9. 9

    El Granada se permite un atracón
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Como una cruz de mayo

Como una cruz de mayo