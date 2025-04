EEl Granada se reencontró con la victoria a domicilio gracias a que la diosa Fortuna decidió ponerse la camiseta rojiblanca en el segundo acto del ... partido ante el Albacete para lograr un inmenso tesoro. El equipo granadino, que no ganaba fuera desde el 31 de enero, sumó un triunfo de gran valor tangible y moral. El conjunto rojiblanco rompió una racha de dos meses y medio sin ganar fuera de su estadio. En los dos últimos partidos sus resultados han estado muy por encima de su juego, pero ahora mismo lo más importante es que siga encadenando victorias para poder buscar el 'play off' de ascenso.

El Granada ha padecido un mal muy claro durante toda la temporada. Una irregularidad que, por otra parte, es una norma en esta Segunda, una de las más igualadas de la historia reciente. Ahora, en la recta final de siete jornadas, el objetivo ineludible pasa por estabilizar los resultados para lograr el impulso necesario para alcanzar la promoción desde la octava plaza actual. El billete del 'play off' va a necesitar que el equipo firme unas cinco victorias más. No hace falta incidir ni poco ni nada en la relevancia que tiene el encuentro ante el Cartagena ni su significación moral para el futuro en el supuesto de que los tres puntos se queden bajo llave.

Es el de este domingo un día para que el Granada se diferencie de la categoría, para sacar el colmillo como cuando una fiera huele la debilidad de su víctima. Es un día para no dejarlo pasar, para amarrar la tercera victoria consecutiva. Habrá más y más importantes, porque la lucha por un puesto en el 'play off' de ascenso se jugará hasta el 1 de junio, pero en unas horas el Granada se pondrá cara a cara frente a sí mismo para determinar cuál es su destino: ser un aspirante para subir o ser uno más de tantos, uno de esos equipos que permite que las oportunidades vuelen. La Segunda es mezquina. El conjunto granadino ha de dejar de serlo ahora. Es el momento. Y el premio caerá por su propio peso.

No cabe otra que ganar en un partido clave para el Granada. Un traspié en forma de derrota ante un enemigo ya descendido sería dramático, terrible. Pero no solo por el efecto clasificatorio, sino que también porque el equipo ha reaccionado, mucho más en resultados que en fútbol. Mantener esa dinámica positiva es vital, aunque la sensación es que el Granada tendrá que mejorar la imagen de los últimos encuentros porque, si no, ganar es una moneda al aire. Y a veces sale cruz. Ahora llega el momento decisivo de la temporada. Y este no permite más fallos. Para que no lleguen, el club espera el apoyo de su afición, que se desplazará al estadio Cartagonova. Todo suma, está claro. Y el refuerzo de la grada ya fue decisivo en las victorias ante el Almería y el Albacete.