El pensamiento lateral

La planificación de la próxima temporada requiere, por parte de la comisión deportiva del Granada, un riguroso ejercicio de inteligencia deportiva. El contexto económico condiciona ... la planificación, el margen de maniobra es limitado y el nivel de exigencia, aunque se haya perdido la 'pole position' en la parrilla de salida, sigue siendo elevado. Parece que, al menos, no se repetirán las heterodoxas políticas de fichajes de los últimos mercados, con tan funestos resultados. El mes de junio avanza, lo que precipita la ansiedad de algunos aficionados rojiblancos, pero hay que recordar que el primer fichaje del Granada de Diego Martínez, por ejemplo, fue Álvaro Vadillo, que firmó el 27 de junio de 2018.

Más que acumular novedades, el reto consiste en construir una plantilla funcional, ajustada a la realidad y capaz de generar cohesión interna. En este sentido, una plantilla no solo mejora con incorporaciones que generen una gran expectativa previa. Al contrario, lo que funcionó en 2018 fue la adquisición de un grupo de futbolistas desplazados de la mesa de novedades del mercado. Vico, Rodri, Martínez, San Emeterio y Pozo llegaron desde clubes con poco cartel e incluso descendidos: Lugo, Cultural Leonesa, Barça B y Sevilla Atlético. Lo decisivo fue la creación de un grupo compacto en lo humano y lo deportivo, y todo bajo el liderazgo transformacional y la capacidad técnica de Diego Martínez.

Por ello, conviene mirar más allá del escaparate inmediato y activar el radar sobre futbolistas infravalorados, jugadores que hayan tenido contextos desfavorables o que puedan rendir en distintos roles, no siempre como teóricos titulares. También será fundamental que sepan identificar las necesidades de la plantilla en términos de comportamiento y carácter, cualidades imprescindibles en entornos competitivos y de las que el club nazarí ha adolecido los últimos años. Cuando el presupuesto no permite errores, cada elección debe tener una lógica más profunda que la intuición o el nombre. El pensamiento lateral es una necesidad funcional en esta tesitura, no una estrategia de marketing. En un mercado saturado de movimientos previsibles, el único modo de avanzar sin gastar más es detectar lo que otros no están buscando todavía.