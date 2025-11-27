Metamorfosis

Un grave error arbitral privó al Granada de disputar la mayor parte del partido ante el Córdoba con una clara ventaja numérica. La implantación de ... la tecnología en el fútbol, llamada a solventar algunos de sus problemas históricos, no ha hecho más que añadir confusión al desarrollo de los encuentros. La presencia invasiva del VAR ha desnaturalizado un juego que había sobrevivido más de cien años con muy pocas modificaciones. La autoridad del árbitro principal, que antes era indiscutida por sus asistentes, ahora acostumbra a ser puesta en duda por una segunda voz que añade ruido a cada decisión del colegiado, multiplicando la polémica en cada jornada.

Al margen del agravio sufrido ante los cordobeses, percibo nerviosismo en algunos aficionados por la incapacidad del Granada para abandonar los puestos de descenso. Dado que el objetivo del club ha sido recalibrado, este temor no parece fundado si se analizan los resultados de las diez últimas jornadas. Es cierto que se han ganado pocos partidos, pero también lo es el hecho de que los nazaríes ya no son un conjunto al que vencer con facilidad. En contextos de fragilidad extrema como este, el mero hecho de no caer derrotado puede ser determinante para el crecimiento del equipo a medio y largo plazo. En cierto modo, el Granada está endureciendo la piel.

En una categoría tan apretada como la Hypermotion, lo esencial es mantener encendido el carácter competitivo, y esta es una cualidad que Pacheta ha sabido instaurar en el grupo. La tranquilidad de una parte de los aficionados no se corresponde, a mi juicio, con un conformismo poco exigente, sino tal vez con la certeza de las limitaciones existentes en la plantilla. A quien da todo lo que tiene, poco más se le puede exigir. Llegar con vida al mercado de invierno y recomponer el plantel con precisión es la única hoja de ruta razonable. Sobre la base de una piel dura, hay pequeños depredadores capaces de enfrentarse a animales mucho mayores. El Granada no puede ser el león de la sabana, pero tal vez pueda transformarse en un tejón melero. Feo y pequeño, pero feroz y eficiente.