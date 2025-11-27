Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada agradecen el apoyo de la afición. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

Metamorfosis

El hilo

Llegar con vida al mercado de invierno y recomponer el plantel con precisión es la única hoja de ruta razonable

Adrián Argente

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:15

Un grave error arbitral privó al Granada de disputar la mayor parte del partido ante el Córdoba con una clara ventaja numérica. La implantación de ... la tecnología en el fútbol, llamada a solventar algunos de sus problemas históricos, no ha hecho más que añadir confusión al desarrollo de los encuentros. La presencia invasiva del VAR ha desnaturalizado un juego que había sobrevivido más de cien años con muy pocas modificaciones. La autoridad del árbitro principal, que antes era indiscutida por sus asistentes, ahora acostumbra a ser puesta en duda por una segunda voz que añade ruido a cada decisión del colegiado, multiplicando la polémica en cada jornada.

