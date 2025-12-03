Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Arnaiz sonríe en el Reino de León. Granada CF - Pepe Villoslada

Opinión Granada CF

El 'diez'

El hilo ·

Arnaiz pertenece a la ilustre estirpe de enganches popularizada en los noventa

Adrián Argente

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 17:55

Comenta

El alta competitiva de José Arnaiz, tras un tercio de campeonato en el limbo de jugadores de talento desperdiciado, es la mejor noticia posible para ... este Granada. El mediapunta pertenece, por más que pueda desempeñarse con oficio en labores de extremo, a la ilustre estirpe de enganches popularizada en los noventa. Juan Manuel Lillo, mejor filósofo futbolístico que entrenador —dicho esto en el mejor sentido de ambos términos—, fue sin embargo quien implantó el sistema 4-2-3-1 que causó furor en el fútbol europeo y suramericano durante más de diez años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2

    Un menor de edad estrella y vuelca un coche en Atarfe
  3. 3

    Loli Cañavate dimite como número dos del PSOE provincial
  4. 4 El Cerro de San Miguel llora a Samba y denuncia la «inatención» de los servicios de emergencias
  5. 5

    IU y PP firman una moción de censura contra el PSOE en Pinos Puente
  6. 6 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  7. 7 Herido el conductor de un camión tras un accidente en la A-44 a la altura de Las Gabias
  8. 8 La alcaldesa de Cúllar denuncia la difusión de imágenes vejatorias falsas generadas con IA: «Es vomitivo»
  9. 9 Un altar en la calle Elvira para recordar a Concha, la joven presuntamente asesinada por su novio
  10. 10 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El 'diez'

El &#039;diez&#039;