Pacheta dirige a sus futbolistas durante el entrenamiento del martes. Ariel C. Rojas
Opinión Granada CF

Lo que depende de Pacheta

La lesión de Bouldini, la fragilidad de Arnaiz y la inoperancia de Pascual han llevado al técnico a trabajar con el joven Zinebi

Adrián Argente

Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:02

El principal problema del Granada en este primer tercio de campeonato –su falta de filo en ataque— encuentra guía en una lección central del estoicismo: ... la necesaria distinción entre lo que depende de uno mismo y lo que no. Por más que el entorno agite la desacertada planificación veraniega, lo cierto es que, como diría un pensador más castizo que Sócrates, no hay más cera que la que arde.

