Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manu Trigueros intercambia su camiseta con un rival. José Miguel Baldomero

Opinión Granada CF

El crepúsculo de Trigueros y Arnaiz

El hilo ·

Ambos se mueven con la pesadez de quienes ya han batallado demasiado tiempo en una liga que no perdona la fatiga

Adrián Argente

Granada

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:52

Comenta

La goleada a la Real Sociedad B concedió al Granada media hora de plenitud futbolística. Un respiro que devolvió la fe a una hinchada castigada ... por semanas de incertidumbre. Con siete puntos de nueve posibles, el equipo ha abandonado la zona de descenso y esboza ya trazas de grupo reconocible. En el juego, por fin, se intuye una estructura. Los jóvenes —Oscar, Diallo, Alemañ y Faye— aportan bravura, fondo físico y energía, mientras que otros futbolistas más curtidos —Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz y Álex Sola— añaden experiencia y oficio. El aire en el entorno ya no parece tan viciado y Pacheta, sin haber resuelto aún la grave papeleta de la portería ni la pobre aportación de sus dos únicos delanteros, empieza a darle algo de sentido al conjunto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Una nueva pelea callejera en Loja obliga a intervenir a la Guardia Civil: hay un detenido
  4. 4 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  5. 5

    Abre al tráfico el segundo tramo de Emperatriz Eugenia
  6. 6

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  7. 7 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  8. 8 Este pueblo de Granada va a tener la tirolina interurbana más grande de Europa
  9. 9 Granada vivirá días de lluvia, tiempo inestable y temperaturas más bajas
  10. 10

    Las claves para solicitar las nuevas bonificaciones para el recibo de la basura de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El crepúsculo de Trigueros y Arnaiz

El crepúsculo de Trigueros y Arnaiz