Todo lo que tiene que pasar para que el Granada vuelva a Primera

El Granada apura sus opciones de vuelta inmediata a Primera división a falta ya de solamente dos jornadas para la conclusión del campeonato en Segunda ... sin depender de sí mismo para jugar el 'play off' de ascenso. Los rojiblancos necesitan fundamentalmente que tropiece el Almería pero también podrían rebasar al Racing al que visitan por la clausura del curso si no gana en Elda e incluso podrían salir beneficiados de un triple empate a 68 puntos si vencen sus dos partidos. A partir de ahí, a luchar en la promoción.

Inalcanzable ya el ascenso directo así como la tercera posición, al distanciarse Levante, Elche y Oviedo a once, nueve y siete puntos, el Granada sí podría aún arrebatar incluso el cuarto puesto al Mirandés por golaveraje al empatarle de ganar sus dos partidos y perder los 'jabatos' los tres que le quedan, incluido el que cierra la antepenúltima jornada esta noche en Córdoba. En cualquier caso, parece bastante improbable que el equipo de Alessio Lisci no consiga sumar un solo punto de los nueve que le quedan en juego.

Más factible resulta que el Granada pille al Racing pese a permanecer a cinco puntos a falta de seis. Los santanderinos visitarán el domingo al Eldense, que aún pelea por la permanencia con el Zaragoza. De no ganar los cántabros al equipo que dirige el exrojiblanco José Luis Oltra, y lograrlo los rojiblancos con el Castellón en Los Cármenes, Pacheta y los suyos jugarían en El Sardinero con opciones de 'sorpasso' de vencer al poder rebasar a los cántabros aunque sea por golaveraje.

Con todo, lo más asequible sigue siendo que el Granada aproveche un fallo del Almería. El golaveraje que los rojiblancos tienen ganado también a los indálicos les obliga a ganar sus dos partidos si los de Pacheta no pinchan. Un hipotético empate con el Castellón en Los Cármenes solamente mantendría opciones matemáticas de 'play off' si el Almería no ganase en Anduva pero ya obligaría a los rojiblancos a ganar en Santander y a depender del ya descendido Tenerife en casa de los indálicos; la derrota únicamente dejaría al equipo vivo hasta la última jornada si sus vecinos lo perdieran todo.

Diferencial particular

Luego está la posibilidad del triple empate con el propio Almería y el Racing que también beneficiaría al Granada por el diferencial particular de los partidos cruzados entre estos tres equipos por sus tres victorias (las dos en Los Cármenes y otra hipotética en El Sardinero). Únicamente podría producirse a 68 puntos, algo que por lo pronto obliga a los rojiblancos a ganar sus dos encuentros pero que también exige que los santanderinos empaten en Elda y que los indálicos venzan un único duelo.

Ya prácticamente sin opciones de 'play off' queda el Huesca, obligado a ganar sus dos partidos y a que el Almería saque un único punto de los seis que le quedan. En LaLiga Hypermotion, no obstante, nadie renuncia al ascenso.