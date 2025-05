Todas las opciones para que el Granada juegue el 'play off'

José Ignacio Cejudo Granada Lunes, 26 de mayo 2025, 13:21 | Actualizado 14:03h.

El Granada jugará la última jornada del campeonato en Segunda división dependiendo de sí mismo para disputar el 'play off' de ascenso a Primera, ya definitivamente. Los rojiblancos necesitan ganar este domingo en Santander para desbancar al Racing más allá de lo que haga el Almería, y solamente el empate le haría rezar por la victoria del descendido Tenerife en casa de los indálicos.

El triunfo del Granada en El Sardinero le llevaría a empatar a 68 puntos con el Racing y le apearía del 'play off' gracias al golaveraje, que le tiene ganado desde la primera vuelta por el 3-0 de Los Cármenes en diciembre. Aunque ya le daría igual lo que hiciera el Almería para jugar la promoción, un empate o una derrota de los indálicos permitiría a los rojiblancos acabar quintos incluso de vencer.

Empatar únicamente valdría al Granada para entrar en 'play off' si el Tenerife ganase en Almería. En ese caso, los dos equipos vecinos empatarían a 66 puntos por la sexta posición pero los rojiblancos impondrían su golaveraje, al darle la vuelta en Los Cármenes por dos tantos de diferencia a la derrota a domicilio de noviembre. Las tablas bastarían al Racing para acabar en 'play off' pero no para retener la quinta plaza si los indálicos vencieran por golaveraje.