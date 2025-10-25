Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta observa el partido contra el Cádiz desde el banquillo. J. M. Baldomero
El entrenador | 7

Un 'once' del Granada memorizable con un banquillo romo

El Granada defiende con rotundidad, sale bien de atrás y llega bastante a las inmediaciones del área, pero sin puntería ni revulsivos sigue sin ganar

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:14

Pacheta ha fraguado un 'once' memorizable, que no solo se puede aprender, sino que activa muchos de los automatismos básicos del fútbol. El Granada defiende ... con rotundidad, sale bien de atrás con el balón controlado y llega bastante a las inmediaciones del área contraria, pero en ella se le hace de noche. A sus futbolistas les falta puntería y en el banquillo no encuentra revulsivos, algo que empeora el asunto.

