Un 'once' del Granada memorizable con un banquillo romo

Pacheta ha fraguado un 'once' memorizable, que no solo se puede aprender, sino que activa muchos de los automatismos básicos del fútbol. El Granada defiende ... con rotundidad, sale bien de atrás con el balón controlado y llega bastante a las inmediaciones del área contraria, pero en ella se le hace de noche. A sus futbolistas les falta puntería y en el banquillo no encuentra revulsivos, algo que empeora el asunto.

R. I.

El burgalés solo hizo tres cambios durante la segunda parte. Unos que ya hizo en Andorra, con Rodelas por Sola, Gagnidze por Pedro Alemañ y Pablo Sáenz por Jorge Pascual, lo que centró a Faye. De hecho, omitió la última ventana, en la que iba a meter a Manu Trigueros, para sostener hasta el final a Rubén Alcaraz.

El desenlace, el mismo que en los últimos duelos. La sensación de que el conjunto confía en lo que hace, compite con seriedad y oficio, pero no hay quien encuentre la diana. Pascual lo intenta en casa más que fuera y refrescar las 'alas' tampoco le dio alimento a los que invadieron el área.

Pacheta tendrá que seguir con paciencia, esperando la dicha de su vanguardia o que Papá Noel o los Reyes Magos acierten con los 'regalos' invernales.