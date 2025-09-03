Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz

El Granada hizo oficial la contratación por una temporada de Rubén Alcaraz, un interés que adelantó IDEAL.ES. Operación exprés para fortalecer su centro del ... campo. Un 'plan B', tras caerse finalmente la opción de Álvaro Aguado, fuera de la línea de actuación del mercado, en el que la gran mayoría de las incorporaciones fueron jóvenes apuestas, salvo José Arnaiz. Es probable que no tenga un rol protagonista, sino que será una alternativa más 'guerrera' para una zona del terreno de juego con muchas flaquezas.

Ahora, a los que ya estaban se suman Luka Gagnidze, un georgiano de corte creativo; y Alcaraz, que salió por la puerta de atrás de Cádiz, rescindiendo a pesar de quedarle una campaña. Ambos serán presentados este jueves en Los Cármenes, a partir de las 20 horas, junto a Bouldini y Álex Sola, llegados antes del cierre del mercado. Todo hace indicar que el Granada concluye así sus gestiones posteriores.

Alcaraz querrá reivindicarse en el que puede ser su 'último baile'. Con las dudas que planean sobre Martin Hongla, que este jueves juega con la selección de Camerún, la comisión deportiva apuntala la demarcación, en la que ya estaban Sergio Ruiz, Trigueros, Alemañ y el recreativista Dominique.

De 34 años, coincidió en Valladolid con Pacheta, durante la primera vuelta de la temporada 2021/22, para luego marcharse al Cádiz. Compartió vestuario con Álvaro Aguado, cuya llegada a la escuadra se truncó en las últimas horas, lo que activó la alternativa que supone Alcaraz.

El barcelonés es un futbolista para la medular, pero de distinto perfil al de Aguado. Es un jugador más aguerrido y aplicado tácticamente, de mucho carácter, con buen disparo y balón parado. Su principal inconveniente es su edad, que puede tener desgaste físico, aunque es de esos jugadores que se suele cuidar.

Comenzó en equipos de Cataluña, antes de fichar por el Girona, en Segunda, con el que logró el ascenso en la temporada 2016/17. De ahí bajó un peldaño para incorporarse al Almería, donde mostró una gran faceta goleadora. 41 partidos jugados, 39 de titular y nueve dianas.

Se sumó entonces al Valladolid, durante cuatro campañas, tres en la máxima categoría y la última en Segunda, la de Pacheta. Curiosamente, contó poco para él, con catorce partidos y solo cinco de ellos desde el comienzo. En enero se fue al Cádiz, que estaba en Primera, al que ayudó a salvación. Hizo lo propio el siguiente ejercicio, pero no el tercero, aunque su relevancia en las alineaciones no decayó.

La temporada pasada, jugó 29 encuentros, 25 de inicio, pero el Cádiz no logró sus objetivos y se vio afectado por el proceso de rejuvenecimiento emprendido, en el que también han caído San Emeterio o Escalante.