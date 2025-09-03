Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubén Alcaraz, en un entrenamiento con el Cádiz. CCF

Granada CF

Oficial: el Granada ficha a Rubén Alcaraz

Se convierte en el 'plan B' después de que se cayera la opción de Álvaro Aguado y viene a fortalecer el centro del campo

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:25

El Granada hizo oficial la contratación por una temporada de Rubén Alcaraz, un interés que adelantó IDEAL.ES. Operación exprés para fortalecer su centro del ... campo. Un 'plan B', tras caerse finalmente la opción de Álvaro Aguado, fuera de la línea de actuación del mercado, en el que la gran mayoría de las incorporaciones fueron jóvenes apuestas, salvo José Arnaiz. Es probable que no tenga un rol protagonista, sino que será una alternativa más 'guerrera' para una zona del terreno de juego con muchas flaquezas.

