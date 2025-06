Sin ofertas por Sergio Ruiz y Lucas Boyé de momento

De momento, el Granada no ha recibido ofertas por Sergio Ruiz y Lucas Boyé. Ambos forman parte de un quinteto de futbolistas rojiblancos con contrato ... en vigor y salarios altos con respecto a la categoría en la que volverá a militar el equipo, la Segunda división. Los otros tres son Gonzalo Villar, cuyo anuncio de llegada al Dínano de Zagreb es inminente; Martin Hongla, con varias alternativas y la intención por parte del club de escuchar ofertas interesantes; y Shon Weissman, quien otro verano más –y será el último– tiene el cartel de transferible –más que nunca– pese a la llegada al banquillo de Pacheta, con el que vivió su mejor temporada en el Valladolid.

Por el momento, la situación con Sergio Ruiz es diferente a todos. El mediocentro, de 30 años, sí encaja en los planes deportivos y económicos de la entidad. La prensa canaria volvió a relacionarlo con la UD Las Palmas, ya no en Primera sino en LaLiga Hypermotion, con presumible poderío cuando oficialice la venta de Moleiro al Villarreal. Sin embargo, por ahora no ha llamado a la puerta de los rojiblancos.

Con Boyé sucede algo parecido. Solo surgen conjeturas a su alrededor, pero hasta la fecha nada cambia con respecto a su futuro, aunque se intuya que por valor de mercado y emolumentos sea candidato a salir, por más que los dirigentes dijeran que no tenían necesidad de vender futbolistas. Puede que no tengan 'urgencia', pero sí puede haber interés, sobre todo si recuperan una fuerte inversión y se ahorran un sueldo elevado para tener liquidez en nuevos fichajes. Boyé está en lo alto de la escala y costó seis millones de euros por el 70 de su pase en su día. Recuperarlo no es sencillo.