Octavo entrenador cesado en Segunda división. El FC Andorra anunció la destitución, «de mutuo acuerdo», de Ibai Gómez como técnico de este conjunto.

«Tras ... analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que resta de la temporada, ambas partes coincidieron en que ésta es la decisión más adecuada en este momento. Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado al bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y logros en su futuro personal y profesional», expulso el conjunto andorrano en su comunicado. De momento no tiene sustituto.

La derrota con el Castellón por 1-3 precipitó los acontecimientos, a pesar de que el Andorra está fuera del descenso con 17 puntos, uno más que el Granada, que marca el corte de los que bajarían a 1ª RFEF. Ibai Gómez se convierte en el octavo preparador despedido. Sigue al de Johan Plat en el Castellón, Raúl Llona en la Cultural Leonesa, Asier Garitano en el Sporting, Gabi en el Zaragoza y Fran Justo en el Mirandés y Sergio Guilló en el Huesca y Sergio Pellicer en el Málaga. Los sustituyeron Pablo Hernández (Castellón), 'Cuco' Ziganda (Cultural), Borja Jiménez Sporting), Rubén Sellés (que sustituyó en el conjunto maño al interino Emilio Larraz), Jesús Galván (Mirandés), Jon Pérez Bolo (Huesca) y el lojeño Juan Francisco Funes (Málaga).

