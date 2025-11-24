Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Octavo entrenador cesado en Segunda división

Concluye la etapa de Ibai Gómez en el FC Andorra

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 24 de noviembre 2025, 12:10

Octavo entrenador cesado en Segunda división. El FC Andorra anunció la destitución, «de mutuo acuerdo», de Ibai Gómez como técnico de este conjunto.

«Tras ... analizar conjuntamente la trayectoria reciente del equipo y la necesidad de impulsar un cambio que permita afrontar con las máximas garantías lo que resta de la temporada, ambas partes coincidieron en que ésta es la decisión más adecuada en este momento. Desde el club queremos destacar la predisposición de Ibai, que desde el primer instante ha situado al bien colectivo por delante de cualquier otra consideración, así como su profesionalidad, dedicación y compromiso durante toda su etapa en el Principado. Le deseamos mucha suerte y logros en su futuro personal y profesional», expulso el conjunto andorrano en su comunicado. De momento no tiene sustituto.

