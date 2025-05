Nino: «Si había alguien capaz de meter al Granada en 'play off' era Pacheta»

Hay un único futbolista que ascendió hasta dos veces a Primera división por la vía del 'play off' tras llegar a la última jornada del ... campeonato en Segunda división fuera del mismo: el almeriense Juan Francisco Martínez Modesto 'Nino'. Lo consiguió con Osasuna en 2016 y con el Elche en 2020; en esta última ocasión, con Pacheta como entrenador. «No me sorprende nada de lo que está haciendo en el Granada porque si había alguien capaz de conseguir que subiera era él. Cree firmemente que es posible y nunca duda», comparte con IDEAL.

Nino, que también subió a Primera con el Tenerife en 2009, recuerda muy bien aquellos dos ascensos. «Las dos veces teníamos las maletas ya preparadas para las vacaciones porque dependíamos de los resultados de otros. Teníamos que cumplir ganando sí o sí y a partir de ahí esperar a que la suerte nos acompañase... pero cuando ocurre, suele acompañar también en el 'play off'. Los sextos que lo juegan dan miedo porque llegan con la flechita hacia arriba en comparación con los que se quedan a las puertas del salto directo, que ya no están tan preparados para sufrir», cuenta, ahora como segundo entrenador de Ángel Donato en el Elche Ilicitano, filial franjiverde.

«No es nada fácil mentalizarse para una última jornada como la del domingo», concede el mítico delantero del fútbol español. «Los futbolistas son conscientes de lo que pasa en otros campos, para empezar porque no son sordos, pero el nivel de concentración tiene que ser brutal», señala. «Va a ser trepidante, pero cada equipo tiene que centrarse en lo suyo. No sé cómo afrontará el Racing la visita del Granada después de lo que le pasó en Elda, pero tiene que saber que los puntos en juego son de oro y que cada detalle será fundamental», sostiene.

Nino considera a Pacheta «un gestor de vestuario espectacular; un número 1». «Es un entrenador muy práctico, con un mensaje muy sencillo y adaptado para llegar al jugador muy rápido sobre todo y convencerle de lo que quiere en todo momento. Tiene las ideas muy claras y es un gran motivador. Da mucha confianza y delega mucho en los capitanes, en la gente de peso, sin implicarse en cuestiones internadas salvo conflicto. Los grupos agradecen su positividad, y además recompensa con minutos a quienes se lo ganan en el día a día», destaca.

A modo de anécdota, al exfutbolista del Elche no se le olvida la primera charla que Pacheta les dio. «Nos dijo: 'Buenas tardes, encantado de estar con vosotros, pero mañana por la tarde me gustaría tomar un café con todas vuestras parejas a solas'. Nos quedamos mirando pensando que era broma, pero lo hizo para decirles que eran muy importantes para nosotros como apoyos máximos de cualquier persona. Las involucró. Se me quedó grabado para siempre porque no me volvió a ocurrir», rescata.

«La clave de nuestro ascenso fue que el equipo estuvo por encima de cualquier individualidad, jugase quien jugase, con el mensaje del míster por delante. Estábamos convencidos de lo que queríamos», subraya Nino. Aquel salto, además, tuvo la particularidad de celebrarse justamente después del confinamiento domiciliario por el coronavirus: «Pasamos de estar metidos en casa dos meses y medio a prepararnos para un 'play off' que parecía imposible y pegarnos un mes sin salir de un hotel».

«Sabe lo que hace»

Nino tiene claro que si Pacheta decidió firmar por el Granada a falta de tres jornadas fue «porque le ofrecieron algo muy interesante a corto y largo plazo para desarrollarse como entrenador cada vez más y conseguir el ascenso a Primera división tarde o temprano». «Sé que tras salir del Villarreal tuvo opciones sobre la mesa pero que no le terminaron de convencer sus proyectos y optó por esperar. Estoy totalmente convencido de que devolverá al Granada a Primera, y de que él mismo lo está de que se va a meter en el 'play off' y de que lo va a ganar; si no, no estaría siendo él mismo. Sabe lo que hace, y sus rivales tendrán que tener cuidado si se clasifican», remarca.