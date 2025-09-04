Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Carlos Neva posa con la camiseta del Albacete tras su fichaje. R. I.
Exrojiblanco

Neva: «Coincidir con Puertas, Vallejo o Pepe me hizo decantarme por el Albacete»

El excapitán del Granada valora su llegada al cuadro manchego en el último día de mercado

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:20

Carlos Neva firmó libre por el Albacete en los últimos minutos del cierre del mercado estival de fichajes. Tras salir del Granada el pasado 30 ... de junio ante la extinción de su contrato, el excapitán nazarí seguirá en Segunda división en un equipo lleno de antiguos rojiblancos. «Uno de los factores que me ayudaron a decidirme por el Albacete fue el hecho de coincidir con Antonio Puertas, Jesús Vallejo o Pepe Sánchez. Hace que todo sea más fácil», reconoció el gaditano en unas declaraciones exclusivas en las redes sociales de su nuevo club.

