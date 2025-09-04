Neva: «Coincidir con Puertas, Vallejo o Pepe me hizo decantarme por el Albacete»

Carlos Neva firmó libre por el Albacete en los últimos minutos del cierre del mercado estival de fichajes. Tras salir del Granada el pasado 30 ... de junio ante la extinción de su contrato, el excapitán nazarí seguirá en Segunda división en un equipo lleno de antiguos rojiblancos. «Uno de los factores que me ayudaron a decidirme por el Albacete fue el hecho de coincidir con Antonio Puertas, Jesús Vallejo o Pepe Sánchez. Hace que todo sea más fácil», reconoció el gaditano en unas declaraciones exclusivas en las redes sociales de su nuevo club.

No mencionó a Diego Mariño, guardameta titular del Albacete con el que coincidió en el Granada la pasada temporada. Más allá del reencuentro, Neva se mostró «bastante feliz y con ganas de empezar a entrenar después de vivir un verano muy largo e incierto», ya que se mantuvo sin equipo julio y agosto. También valoró la situación actual del cuadro que entrena Alberto González, situado en la parte baja de la tabla con un punto de nueve posibles.

«Si hacemos un análisis profundo, el equipo compite y juega bien. Hay una base sólida para poder hacer cosas bonitas este año. Tenemos que ir paso a paso. Primero, a conseguir la primera victoria ante el Mirandés. Luego, a nivel grupal debemos mantener el rendimiento que venimos teniendo y sumar de tres. A nivel individual, espero reencontrarme en el Albacete con compromiso y sacrificio», sentenció.