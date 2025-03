Granadinismo en un partido de fútbol en Camerún

Comenta Compartir

Informaba Rafa Lamelas el pasado martes que Martin Hongla había jugado los 90 minutos de su partido con Camerún ante Libia de la clasificación para ... el Mundial. Lamelas, el reportero más guapo del fútbol español –al menos esa alegría nos da el Granada y no tiene discusión– estaba preocupado por si Martin llegaba cansado a Granada o si podría jugar o no en Tenerife. Mientras Rafa escribía estas líneas, en su casa o la confortable redacción de IDEAL, servidor y su hijo Bruno –o sea, mi hijo– llegábamos al estadio Omnisport de Yaoundé (sí, Camerún), en un taxi cochambroso que tardó exactamente una hora en hacer unos seis kilómetros. La idea era ir a ver el partido con algunos de nuestros amigos cameruneses, Sylvestre, George, Simonne y nuestros amigos belgas Benoît, Claudio y sus hijos. Pero, y comienza el periplo, no pudimos encontrarnos con nuestros amigos de allí, a quienes invitábamos encantados al partido para verlo con miles de aficionados más.

Llegamos a nuestra puerta, la grada denominada 'Confort' en un maravilloso eufemismo africano, donde cientos de cameruneses, con y sin entrada, intentaban acceder al estadio. Nosotros éramos tres adultos y tres adolescentes, 'muy blancos', más de lo recomendable. La 'cola', por llamarla de alguna manera, empujaba las vallas de la policía, que al final cedieron, abarrotando el acceso a la puerta del estadio, mejor controlada, pero con los mismos empujones. Decidimos quitarnos de en medio porque aquello no pintaba bien. Así que teníamos seis entradas 'Confort' para ver el partido, pero era imposible entrar, siendo ya las 20.15 (el partido comenzaba a las 20). Nuestros amigos no llegaban o no los veíamos. Hablamos con la policía, debía haber como seiscientos. Existía la alternativa –nos dijeron– de acceder a la grada VIP (segundo eufemismo maravilloso), por 10.000 CFA (moneda de África occidental, unos 15 euros), pero nosotros ya habíamos pagado 5.000 CFA por las nuestras, así que entraron en acción mis colegas belgas para «ver qué se podía hacer». Y se pudo. La diplomacia me impide contar el cómo y el por qué, pero a eso de las 20.30 estábamos sentados con nuestra cerveza, habiendo invertido algunos CFAs que dudo mucho que a estas horas consten en las arcas de la Federación Camerunesa de Fútbol, lo siento amigo Eto'o. Misterios de la vida, nuestros colegas estaban justo al otro lado de la valla que separaba ambas gradas, así que les invitamos a unas birras, que era lo que íbamos a hacer desde un principio. El partido, genial. Camerún ganó 3-1, con buenos goles y juego. Eso sí, supe la mañana después que Hongla jugó, imposible de distinguir desde nuestra posición –no llevan los nombres en las camisetas e internet, para variar, no funcionaba–. Y por si la historia les parece increíble, cosa que entendería, al salir, con otro jaleo de empujones y un par de intentos de robo, nos encontramos a dos chavales con la camiseta del Granada, Saiko en su pecho y Hongla en la espalda. Flipamos, y ellos fliparon más. ¿Dos granadinos en Camerún? 'C'est la magie!', que dirían los franchutes. Y sí, fue la magia. La del fútbol y la no menos mágica y desconcertante África, un continente del que estamos enamorados hasta las trancas. ¿Y qué diantres hago aquí, se preguntaran ustedes? Gran pregunta, sí. Ya les contare. Espero que mi amigo Lamelas esté ya más tranquilo esperando la vuelta de Hongla y venga con nosotros a verlo en Yaoundé… Si se atreve. ¡Saludos desde Camerún!

