Moha Bouldini vuelve a fastidiarse el tobillo y Arnaiz sufre un pinchazo muscular

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 23:10

Moha Bouldini volvió a lesionarse del tobillo nada más salir como revulsivo. El delantero marroquí sustituyó a Jorge Pascual de nuevo pasada la hora de partido, como en la jornada anterior, pero apenas aguantó cinco minutos en pie al sufrir una nueva torcedura en la articulación que ya llevaba vendada y en la que arrastra dolor desde la visita al Málaga. Pacheta tuvo que reaccionar con Souleymane Faye como delantero centro, tercera opción de la plantilla.

José Arnaiz, por su parte, se quedó finalmente fuera de la convocatoria por un pinchazo muscular durante el entrenamiento del pasado martes. Este problema fibrilar le tendrá de dos a tres semanas de baja de acuerdo a Pacheta.