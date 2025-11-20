Moha Bouldini aprieta para recuperarse cuanto antes del esguince que arrastra en el tobillo derecho. El delantero marroquí se ejercita ya aparte con el readaptador ... Manu Dimas, todavía sin balón, para asentar la articulación antes de reincorporarse a la dinámica colectiva. Ya lleva más de un mes de convalecencia, aunque la torcedura que sufrió contra Las Palmas en Los Cármenes llevó a temer incluso la operación.

Pacheta anhela el refuerzo de Bouldini pese al oportuno idilio de Jorge Pascual con el gol desde la visita al Roda por la Copa del Rey. A la adaptación de Souleymane Faye desde la banda izquierda se le sumó la de José Arnaiz tras dejar atrás una lesión muscular, con experiencia ya como segundo punta en el Leganés sobre todo.

Bouldini apenas ha podido jugar cinco partidos con el Granada por ahora tras recalar cedido por el Deportivo de La Coruña por el intercambio de préstamos con Stoichkov. El marroquí fue titular nada más llegar contra Mirandés y Málaga, pero en La Rosaleda sufrió un primer esguince del que no terminó de recuperarse pese a sus reapariciones posteriores ante Huesca, Real Sociedad B y Las Palmas. En Málaga brindó una asistencia a Pau Casadesús.