Moha Bouldini salta aparte con el readaptador Manu Dimas este pasado miércoles. Á. M.

Granada CF

Moha Bouldini aprieta para recuperarse cuanto antes

El delantero marroquí se ejercita ya aparte, todavía sin balón

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:40

Comenta

Moha Bouldini aprieta para recuperarse cuanto antes del esguince que arrastra en el tobillo derecho. El delantero marroquí se ejercita ya aparte con el readaptador ... Manu Dimas, todavía sin balón, para asentar la articulación antes de reincorporarse a la dinámica colectiva. Ya lleva más de un mes de convalecencia, aunque la torcedura que sufrió contra Las Palmas en Los Cármenes llevó a temer incluso la operación.

