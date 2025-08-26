La mitad de los equipos buscan delanteros como el Granada

El mercado de fichajes veraniego concluye el lunes que viene a las 23.59 horas. IDEAL repasa las necesidades de los otros clubes de LaLiga ... Hypermotion a escasos días del cierre. Unos tienen los deberes hechos o avanzados. Otros, cuentan con tarea por delante. Todos, o casi, están sujetos a sorpresas.

Valladolid

El Valladolid tiene la idea de sacar a Amallah, el internacional marroquí que expresó sus deseos de salir al ser año de Mundial. El otro por marcharse es Javi Sánchez, «con el que el entrenador no cuenta», argumenta Miguel de Pablos, periodista de El Norte de Castilla. No ha habido llamadas e incluso se le ha ofrecido una renovación a la baja para reducir su impacto en el tope salarial. «Tampoco es intocable Marcos Andre, con el que tuvo un roce el técnico», añade, siendo la ficha más alta del club. El Valladolid busca un mediocentro –intenta que sea Laucher– y un extremo.

Sporting de Gijón

El Sporting de Gijón quiere sacar a Kembo y Oyón, que tiene ficha del filial. Busca un extremo y un lateral zurdo susceptible de jugar como central. «Está bastante justo de todo», expresa Javier Barrio, periodista de El Comercio.

Burgos

Julio Rico, de Burgos Conecta, aporta que el club de su tierra necesita «un portero que sirva de alternativa a Cantero». «Ramis tiene a dos hombres por puesto. A mi juicio, la plantilla mejor perfilada de los últimos años», certifica. No cuentan Ander Martín, Milicic y Barès. Hay tentativas por el lateral Anderson Arroyo procedentes de Colombia. El punta Fer Niño renovó hasta 2029.

Eibar

Letizia Gómez, que se ocupa de la actualidad del Eibar para el Diario Vasco, ve a los armeros «con los puestos cubiertos». «La salida más probable es la de Toni Villa, que con lo que hay arriba no tendrá sitio», añade.

Andorra

Marc Basco, de Diari d'Andorra, abunda en que el conjunto del país vecino espera que llegue un centrocampista, «aunque no descarto que acabe llegando un delantero también», agrega. En salidas, no hay previsión, salvo que aparezca ese punta.

Deportivo

Del Deportivo habla Zeltia Regueiro, del Dxt Campeón: «Tras la llegada del delantero Mulattieri, baraja traer otro ariete más de área. Cuenta con Eddahchouri. Bouldini, con contrato hasta 2028, sería el atacante al que no descarta sacar. Un desenlace que no implicase una venta que neutralizara la amortización de su fichaje supondría una rémora. El otro movimiento es la incorporación de un '8'», profundiza. A Denis Genreau se le busca acomodo y falta la decisión con Rubén López. Varios canteranos también se irán cedidos.

Almería

Juanjo Aguilera, de IDEAL de Almería, sabe que la UDA agitará el final de mercado. «Quiere un central, puede que un extremo izquierdo y un delantero». Suena el brasileño Thalys. Tiene que sacar a algunos como Maximiano, Robertone y Koné. Se hizo oficial lo de Edgar con el Hadjuk Split.

Cádiz

El Cádiz, según Antonio Valimañan, de La Voz, busca «central y delantero», contando ya al extremo georgiano Tabatadze. Descartó a Rubén Alcaraz, Escalante y Sobrino.

Huesca

El Huesca, según Luis Abadías, de la Ser, ansía la llegada del mediapunta Gustavo Albarracín y el centrocampista Luna. «No habrá muchos más movimientos; las salidas son de chavales», detalla.

Málaga

El Málaga pretende a dos jugadores, apunta Antonio Góngora, de SUR. «Un pivote por la lesión de Luismi y un extremo que faltaba por cubrir por las bajas, pero en el club dicen que no tienen margen», alarga.

Racing

Sergio Herrero, del Diario Montañés, calcula que, «como mínimo, el Racing de Santander requiere de «tres jugadores más: un central, un mediocentro y un delantero. Eso para ir justitos». De salidas, «seguro Suleyman».

Real Sociedad B

En la Real B, informa Beñat Barreto, apenas han sumado a un central zurdo, Kazunari Kita, japonés, pero en general tirarán de lo que tienen en su base.

Leganés

En el Leganés, poco movimiento, advierte Javier Martín, de As. «Se busca algo en defensa para el perfil zurdo y un extremo si sale al final Juan Cruz», remacha.

Albacete

Al Albacete, desvela Carlos Gómez, de '5maselDescuento', le falta «un extremo», suspirando por el rojiblanco Pablo Sáenz. Además, «se espera un delantero porque Higinio y Jefte no son apuestas seguras». «En el lateral izquierdo solo está Jonathan Gómez, aunque en principio lo ven cubierto con Agus y Bernabéu», desarrolla.

Deportivo, Almería, Cádiz, Racing, Albacete, Las Palmas, Mirandés, Castellón, Zaragoza y Ceuta rastrean por un ariete, aparte de los nazaríes; Córdoba y Andorra no lo descartan

UD Las Palmas

Pablo Fuentes, del periódico La Provincia, contribuye comentando la actualidad de la UD Las Palmas. «Quiere sacar a Sory Kaba y Mata, y vender a Mika Mármol si llega una oferta de al menos diez millones. En llegadas, un delantero más y un central si sale Mika», repasa.

Córdoba

Juan Carlos Jiménez, de ABC de Córdoba, contempla la llegada de un centrocampista al cuadro califal tras la salida de Álex Sala. «Esperan alguna oportunidad de mercado en el puesto de delantero, sin urgencia, porque Obolskiy no termina de carburar», indica, aunque ve esta plantilla prácticamente cerrada.

Mirandés

Al Mirandés, próximo rival del Granada, lo disecciona Ángel Garraza, de El Correo. «Faltan por venir un carrilero diestro, uno o dos centrales y dos delanteros», enfatiza. «La posible salida es el central Juan Gutiérrez, con interés en Primera; de ello dependerá el número de defensas a fichar», tercia.

Castellón

El Castellón busca «un delantero», destaca Juan Francisco de la Ossa, del periódico Mediterráneo. «Se habló de un mediapunta, pero para fichar tiene que dar bajas. Están en la rampa de salida Traoré y Gonzalo Pastor», cierra.

Zaragoza

Santiago Valero, del periódico de Aragón, confecciona lo pendiente en el Zaragoza: «Portero, que creo que será Dani Cárdenas; otro central aparte de Insua; un pivote defensivo; y un delantero. Es posible que lateral diestro si sale Calero». Con respecto a salidas, «Bakis, Marcos Cuenca, Calero si acaba en la Cultural y Toni Moya».

Cultural Leonesa

De la Cultural precisamente, que acaba de fichar a Konrad de la Fuente, escribe Dani González en Leonoticias. «Laterales para cada lado y central; busca cesión de Guzmán», informa.

Ceuta

En el Faro de Ceuta trabaja José Luis López Echarri. «Se necesita un delantero, una referencia en el área. A lo mejor un tercer central también, pero sobre todo un 'nueve'», concluye.