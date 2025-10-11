Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergio Rodelas posa con sus familiares y amigos en Guadalajara tras el partido. R. I.

Canterano del Granada

Los 45 minutos mágicos de Rodelas con la sub-21

Hasta seis coches con familiares y amigos se desplazaron a Guadalajara para apoyarle

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:37

Sergio Rodelas vivió 45 minutos mágicos en su debut como titular incluso con la selección española sub-21 durante el partido amistoso con el combinado ... de Noruega. Al estadio Pedro Escartín de Guadalajara se desplazaron para apoyarle familiares y amigos en un total de seis coches; entre ellos, sus padres Carlos y Laura y sus hermanos mayores Carlos y Javi. «Desde tus inicios hasta aquí, nunca caminarás solo», desplegaron en una pancarta con fotografías del extremo tanto en la cantera del Granada como ya durante un entrenamiento con la sub-21.

