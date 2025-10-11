Los 45 minutos mágicos de Rodelas con la sub-21

Sergio Rodelas vivió 45 minutos mágicos en su debut como titular incluso con la selección española sub-21 durante el partido amistoso con el combinado ... de Noruega. Al estadio Pedro Escartín de Guadalajara se desplazaron para apoyarle familiares y amigos en un total de seis coches; entre ellos, sus padres Carlos y Laura y sus hermanos mayores Carlos y Javi. «Desde tus inicios hasta aquí, nunca caminarás solo», desplegaron en una pancarta con fotografías del extremo tanto en la cantera del Granada como ya durante un entrenamiento con la sub-21.

«Todo gracias a vosotros, os quiero», agradeció Rodelas a sus familiares y amigos a través de las redes sociales. «En Federación, Alfacar, Peligros y hoy aquí. Te queremos, gracias», le devolvió el cariño uno de sus hermanos, Carlos, en concreto. El extremo del Granada quiso compartir su felicidad también con la afición del Granada, en declaraciones a los medios del club: «Estoy muy contento, muchas gracias por el apoyo; nos vemos pronto».

Rodelas fue titular como extremo izquierdo, con el dorsal '11', y corría media hora cuando dribló con un amago a un rival aún en su propio campo para emprender una carrera de 50 metros al contragolpe y descerrajar un zurdazo a cuyo rechace estuvo atento el bético Ángel Ortiz para marcar el segundo de los cuatro goles de la sub-21. El extremo fue sustituido al descanso por Eliezer Mayenda, del Sunderland de la Premier League. Ya había presentado su candidatura para el partido oficial del próximo martes contra Finlandia en Castalia.