Más de 35 millones de saldo positivo para el Granada en ventas de futbolistas desde el año europeo

Los tres millones de euros del traspaso de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb –de los que el Granada se queda en torno a 2, ... 1– suponen que el club alcance un saldo favorable de más de 35 'kilos' desde la participación en la Europa League, tras la cual encadenó descenso, ascenso y un nuevo descenso, hasta llegar a la situación actual de repetir una segunda temporada consecutiva en LaLiga Hypermotion.

En concreto, según la información recabada por IDEAL, la entidad llega a un horquilla cercana a 78 millones por traspasos durante los últimos cuatro años, siendo el grueso en los últimos tres, en los que lleva invertidos en torno a 40 en compras de derechos de futbolistas. Una cifra relevante que compensa esfuerzos económicos previos, cuando en el ciclo ganador de Diego Martínez todo se ciñó a la inversión, tras el regreso a Primera y sobre todo con el salto a la UEL, pero no hubo ni una sola venta. De alguna manera, el club adquirió obligaciones que, sin la inyección de la competición continental, forzaron a una política austera, sobre todo cuando bajó a Segunda división. Algunas generaron plusvalías y otras cubrieron la amortización.

El dato positivo no es el único relevante en su cuenta de resultados, que se ve afectada por la enorme variación de los ingresos por derechos televisivos entre Primera y Segunda y si hay o no ayuda al descenso, presente en la primera campaña que se baja, pero no en la siguiente, como ocurre ahora. En este recuento de IDEAL, tampoco se agregan las cargas salariales, notables en ciertos casos.

El Granada venía de gastarse algo más de 35 millones hasta su estreno en la competición continental. En esta cantidad figuraban, principalmente, los algo más de 10 'kilos' por el 70% de los derechos de Luis Suárez; los en torno a siete de un porcentaje casi completo del pase de Machís; los cinco de la cláusula de Luis Milla con el Tenerife; los cuatro y medio de la compra obligatoria de Maxime Gonalons a la Roma; los tres de Domingos Duarte al Sporting de Portugal; los dos y medio por Alberto Soro al Real Madrid; 1,5 por Antoñín al Málaga, uno por Eteki al Sevilla y uno por Dimitri Foulquier al Watford. Hay también gasto con Fede Vico, Ramón Azeez y Bernardo Cruz. No se produjo venta alguna durante este periodo. De hecho, Rui Silva se marchó como agente libre al Betis.

La nueva dirección tras la experiencia europea, con Pep Boada como director deportivo, decidió invertir aquel verano de 2021 en la portería con el fichaje de Luís Maximiano por 4,5 millones desde el Sporting de Portugal, pero acometió la venta de Foulquier por 2,5 'kilos' al Valencia y recibió medio millón de la cláusula de rescisión de Soldado, que se fue al Levante. El desembolso fue mayor en invierno, récord del club, al pagar 5,7 por Matías Arezo al River Plate uruguayo por la mitad de su pase; tres por Myrto Uzuni al Ferencvaros; y uno y medio por Njegos Petrovic al Estrella Roja.

Al posterior descenso, le siguió la llegada de Alfredo García Amado como director general, que tuvo que auspiciar un proyecto para subir junto a Nico Rodríguez, pero al tiempo sanear las cuentas. Entraron por opciones previas a su llegada lo de Duarte al Getafe por 1,2 –desvinculación por bajar– y un millón por Monchu al Valladolid –opción de compra en su cesión–, además de unos tres del Juárez por Machís, ya pactados.

El asturiano se afanó con otras dos ventas posteriores. Suárez dejó 10,5 millones en total para marcharse al Olympique de Marsella y Maximiano, 10,7 para ir a la Lazio. También salió traspasado Milla, al Getafe por cinco millones y la propiedad de Miguel Rubio e Ignasi Miquel más las cesiones de Cabaco y Silva.

En Segunda

El Granada empleó parte de ese colchón en los fichajes de Meseguer, por un millón y medio al Mirandés, más 500.000 euros en un bonus posterior por el ascenso; Sergio Ruiz, por otro millón al Charlotte; y André Ferreira, por 750.000 euros al Paços de Ferreira, más otro bonus de 300.000 tras el salto de categoría. El club volvió a recurrir al mercado de enero, comprometiendo las adquisiciones si subía de Weissman y Diédhiou, con el Valladolid y el Alanyaspor, por tres millones y medio 'kilo', respectivamente.

Los rojiblancos afrontaron aquella vuelta a Primera con el fichaje de Gonzalo Villar por un millón y medio a la Roma, para luego recibir seis 'kilos' por la cláusula de rescisión de Samu. A la marcha del delantero al Atlético le siguió la incorporación de Boyé, por esa misma cantidad al Elche a cambio del 70% de sus derechos. En verano apenas ingresó un traspaso simbólico por Butzke al irse al Vitoria de Guimaraes, al que meses después siguió el de Bryan Zaragoza al Bayern de Múnich por catorce 'kilos' para la siguiente temporada –según últimos datos– y 2,5 por adelantar su cesión en invierno –con alguna oscilación–.

En enero, además de la salida de Wilson Manafá al Shenhua, el club adquirió a Hongla por 2,7 'kilos' del Hellas Verona; Corbeanu por 750.000 euros del Wolverhampton (por el 75%); Józwiak, por 200.000 del Charlotte; y Marc Martínez, por unos 100.000 al Cartagena.

Al último descenso del Granada le siguió el traspaso de Arezo por 3,5 millones al Gremio brasileño. La ejecución de las opciones de venta por cesiones permitieron que entraran 2,2 'kilos' del Valladolid por Meseguer y otro por Ferreira, así como 800.000 euros de la Vojvodina por Petrovic. El club pagó algo 600.00 euros al Tenerife por Loïc Williams y 500.000 euros al Eibar por Luca Zidane.

En invierno, la rebeldía de Uzuni acabó con su traspaso al Austin por 12 millones, valor de su cláusula, aunque se pactó en plazos. Parte de ese margen fue empleado en Stoichkov, por 2,5 'kilos' al Alavés. Ahora queda por ver cómo se cubre a Villar, y si Hongla y Boyé siguen sus pasos.