Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Astralaga trata de dar una indicación a Gagnidze en el partido. LALIGA

Racing - Granada CF | La contracrónica

Los milagros de Astralaga

Todo pintaba bastos para el Granada en El Sardinero, con el portero prácticamente lesionado y con dos goles en contra, cuando los rojiblancos empataron y el vasco evitó incluso dos tantos de Arana para proteger el punto

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:57

Comenta

Ander Astralaga terminó convirtiéndose en el héroe inesperado del más inesperado todavía empate del Granada en El Sardinero tras verse 2-0 en la primera ... media hora. El portero vasco salió bajo palos pese a evidenciar molestias físicas que le mermaban. Tras la inseguridad que transmitió durante buena parte del primer tiempo, acabó salvando hasta dos goles de Juan Carlos Arana durante los últimos minutos que habrían costado el punto definitivo. Un botín valiosísimo tal y como se puso todo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso por la tormenta que puede dejar hasta 60 litros esta noche en Granada
  2. 2 Estampan su coche contra una farola en Guadix y abandonan el vehículo
  3. 3

    Cuatro pretensiones de fichajes supeditadas al futuro de Martin Hongla
  4. 4 Elvira, la joven que lucha para que Granada sea Capital Europea de la Cultura
  5. 5 El joven arqueólogo granadino que volvió a la Alpujarra para buscar sus tesoros
  6. 6 Fallece a los 72 años Pedro Álvarez, alcalde de Motril entre 2004 y 2007
  7. 7 Le pega un puñetazo a un compañero en el trabajo y le despiden pese a que dice que fue en defensa propia
  8. 8 Un funcionario aclara cuánto queda de pensión con la jubilación anticipada: «Cada caso es distinto»
  9. 9

    Los jueces de Granada reclaman una moratoria para la implantación de la mayor reforma de la Justicia
  10. 10

    Once años en busca de un gran aeropuerto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Los milagros de Astralaga

Los milagros de Astralaga