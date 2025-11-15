Los milagros de Astralaga

Ander Astralaga terminó convirtiéndose en el héroe inesperado del más inesperado todavía empate del Granada en El Sardinero tras verse 2-0 en la primera ... media hora. El portero vasco salió bajo palos pese a evidenciar molestias físicas que le mermaban. Tras la inseguridad que transmitió durante buena parte del primer tiempo, acabó salvando hasta dos goles de Juan Carlos Arana durante los últimos minutos que habrían costado el punto definitivo. Un botín valiosísimo tal y como se puso todo.

«Ahí, ahí», dijo Pacheta que andaba Astralaga antes del partido, y la expresión corporal del portero habló por él una vez ya echó a rodar el balón. Casi todas sus acciones estuvieron impregnadas de la inseguridad del que juega lesionado o con miedo a lesionarse. El guardameta cedido por el Barcelona lleva más de un mes sin entrenar con normalidad, desde su vuelta de la penúltima concentración de la selección española sub 21 en concreto, pero el entrenador del Granada prefirió tomar ese riesgo sin Luca Zidane a volver a confiar en Iker García con el internacional sub 18 Carlos Guirao también en el banquillo.

Astralaga se hizo daño ya a los cinco minutos al ir a un balón dividido entre Asier Villalibre y Baïla Diallo del que salió con la mano derecha dolorida. Del posterior saque de esquina le salvó Sergio Ruiz tras un primer cabezazo de Javi Castro, sin tanta suerte al siguiente ya tras el gol del 'búfalo'. El tanto que inclinó el duelo vino precisamente de un envío en largo suyo cuando parecía que trataba de ganar confianza con los pies.

El portero del Granada hacía lo que podía por fortalecerse en su propia área, llevándose por delante a Villalibre incluso en una ocasión para tratar de lanzar a sus compañeros al contragolpe, pero ni por esas. Tuvo que aguantar encima que los recogepelotas no le echasen el balón para sacar de puerta cuando quiso hacerlo rápido, como si no tuviera ya bastante con la que le estaba cayendo.

Con todo, un preciso desplazamiento en largo de Astralaga ya pudo recortar la distancia para el Granada antes del gol de Jorge Pascual de no ser por el fuera de juego de Álex Sola. Crecido con el insospechado paso adelante de su equipo tras el descanso, el portero cometió un exceso en una salida desde atrás que estuvo cerca de costar el tercero. Sin embargo, cada vez veía la acción más lejos de su área con todo lo que eso implicaba. Apenas Maguette le intimidó con un disparo muy desviado desde la frontal del área cuando el Racing trató de replicar tras el empate de José Arnaiz.

Astralaga no tenía prisa ya, por muchos balones que los recogepelotas le suministrasen, y El Sardinero empezó a impacientarse con él. Puro karma futbolístico cuando menos cabe esperarse. Casi le cuelan, eso sí, el mismo saque de esquina de la primera parte sin más resistencia que rezar lo que supiera bajo el larguero. Regodearse por haberse librado en esa ocasión le costó una multa en forma de tarjeta amarilla.

Pudo pasar cualquier cosa durante los últimos minutos, casi todas a favor del Granada, pero todavía tuvo que emerger Astralaga para salvar el punto con tres intervenciones sobre la bocina. Dos de ellas, a disparos a bocajarro de Juan Carlos Arana; otra, ante una falta directa de Iñigo Vicente que repelió como si fuera una mosca. La última la celebró alzando los brazos ante la grada de animación del Racing, lo que el delantero le recriminó con un 'pechazo' para provocarle con el que el portero cayó desmayado. Ya no hubo tiempo para más, para su alivio. Todo apunta a que tendrá que cubrir a Luca algún que otro partido más.