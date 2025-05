Miguel Rubio falta a la última sesión del Granada antes de viajar a Santander

Ariel C. Rojas

El Granada llevó a cabo su último entrenamiento antes de viajar a Santander con el 'play off' de ascenso entre ceja y ceja y varias ... bajas. Miguel Rubio fue uno de los ausentes, al que se le vio cojear por la Ciudad Deportiva minutos antes del arranque. El madrileño se une así a Borja Bastón y Renier Jesus, lesionados ambos pese a no darse a conocer todavía su parte médico. El que regresó fue Siren Diao, una vez finalizó su concentración con España sub 20.

El conjunto rojiblanco salió a entrenar pasadas las 10 horas del sábado con Pacheta a la cabeza. Tras varios ejercicios de calentamiento, los futbolistas practicaron el pase largo en uno de los campos de la Ciudad Deportiva. Concretamente, el que da a la nueva grada instalada. El técnico charló con sus ayudantes, así como con Lucas Boyé durante los minutos abiertos a la prensa. Los recreativistas Oscar Naasei y Juanma Lendínez también participaron con los 'mayores'. La expedición nazarí volará rumbo a Cantabria esta misma tarde, donde completará una nueva sesión antes del encuentro en El Sardinero. Se espera la presencia de 500 granadinistas en el graderío, así como una gran masa de aficionados a las 16.30 horas del sábado a las puertas de la Ciudad Deportiva para despedir y animar al equipo.

