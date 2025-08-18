Miguel Rubio, debut con el Espanyol y gol al Atlético

Miguel Rubio, exfutbolista del Granada CF, no pudo tener mejor debut con su nuevo equipo, el Espanyol. El central madrileño, que dejó el conjunto rojiblanco ... tras acabar contrato en junio, contribuyó al triunfo de los periquitos ante el Atlético de Madrid por 2-1.

Rubio saltó al campo en el minuto 66 en sustitución de Calero. En el 73, punteó un balón botado al área de falta, librándose de la marca de Raspadori. Más adelante sería Pere Milla el que culminara la remontada del Espanyol ante unos colchoneros que anotaron primero de libre directo por mediación de Julián Álvarez.

Rubio llegó al Granada en 2022, dentro de la operación de venta de Luis Milla con el Getafe, que lo incluyó a coste cero. Tras tres temporadas como nazarí, decidió cambiar de aires. Al no encontrar una tentativa de renovación de acuerdo a sus intereses, sopesó opciones y le gustó la del Espanyol, al que llegó sin contraprestación alguna. Ahora intenta abrirse hueco en las alineaciones de un club de Primera división que ya no tiene como propietario al chino Chen Yansheng, sino el grupo Velocity Sport Limited, con matriz inglesa pero inversores estadounidenses.