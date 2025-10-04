Miguel González pasa desapercibido por el festival de goles y la ausencia de polémica
El árbitro asturiano pasa completamente desapercibido en Los Cármenes
Granada
Sábado, 4 de octubre 2025, 23:45
El árbitro asturiano Miguel González pasó completamente desapercibido en Los Cármenes durante el encuentro entre Granada y Real Sociedad B. El festival goleador de los ... rojiblancos encarriló rápido un duelo sencillo y sin jugadas polémicas, lo que facilitó su labor.
Mantuvo un mismo criterio a lo largo del partido para castigar los contactos, interrumpiendo el juego cuando la acción lo mereció. Como anécdota, se detuvo el partido en dos ocasiones tras golpearle el balón. Pudo haberse situado mejor sobre el terreno de juego para evitar dichas situaciones, pero los gajes del oficio no le impidieron firmar una notable actuación en el estadio nazarí. Buen partido el suyo.
