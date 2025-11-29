Miguel González no se muestra severo con Arnaiz y elude complicaciones en ambas áreas

El árbitro | 6Miguel González no se muestra severo con Arnaiz y elude complicaciones en ambas áreas
No tuvo intervenciones del VAR
Granada
Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:11
El árbitro asturiano Miguel González eludió complicaciones en ambas áreas y fue 'generoso' con José Arnaiz en una acción al comienzo de la segunda parte. ... Estando amonestado, el talaverano se llevó por delante al local Mboula. Si no hubiera tenido amarilla, quizás la habría visto, pero el colegiado no vio suficiente el ligero empujón como para expulsarlo.
Minutos antes, no quiso señalar un agarrón en el área a Jorge Pascual, como tampoco dictaminó como pena máxima una mano de Pau Casadesús en la segunda mitad que tenía en posición natural. En otros momentos, estuvo algo meticuloso en disputas intrascendentes. Anuló un gol a Bouldini por una falta previa que no fue tan aparatosa.
