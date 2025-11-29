Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El árbitro, en el sorteo de campo. LALIGA

El árbitro | 6

Miguel González no se muestra severo con Arnaiz y elude complicaciones en ambas áreas

No tuvo intervenciones del VAR

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:11

Comenta

El árbitro asturiano Miguel González eludió complicaciones en ambas áreas y fue 'generoso' con José Arnaiz en una acción al comienzo de la segunda parte. ... Estando amonestado, el talaverano se llevó por delante al local Mboula. Si no hubiera tenido amarilla, quizás la habría visto, pero el colegiado no vio suficiente el ligero empujón como para expulsarlo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hoy se inauguran las luces de Navidad en Granada: horario, nieve artificial y villancicos
  2. 2 Muere Fermina Jiménez, histórica del feminismo y CajaGranada
  3. 3 Black Friday en Carrefour: ofertaza en aceite de oliva virgen extra Coosur con la compra de dos garrafas
  4. 4 La traductora que dejó su trabajo en Barcelona para cultivar la fruta del dragón en un pequeño pueblo de Granada
  5. 5 El restaurante de Granada que triunfa a base de arroces y cachopos: «Queremos abrir otro local»
  6. 6 Si esta mañana has pasado por estas dos calles de Granada podrían haberte multado con un dron
  7. 7 Meteorólogos advierten de cómo serán las tormentas en Granada este domingo
  8. 8 Las amigas de Concha: «El fin de semana lo dejó, pero él no quiso salir de la casa de su padre»
  9. 9

    La oferta de pisos por menos de 200.000 euros desaparece de Pajaritos, Plaza de Toros y Fígares
  10. 10 La investigación apunta a una muerte por asfixia en el crimen de la granadina Concha

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Miguel González no se muestra severo con Arnaiz y elude complicaciones en ambas áreas

Miguel González no se muestra severo con Arnaiz y elude complicaciones en ambas áreas