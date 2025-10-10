La probabilidad de lluvia baja del 50% para el Granada - Las Palmas

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 11:55 Comenta Compartir

La probabilidad de lluvia durante toda la jornada de este viernes sobre Granada persiste para el partido contra la UD Las Palmas en Los Cármenes (20.30 horas) pero bajará notablemente justo antes del comienzo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Gobierno de España mantiene un porcentaje del 35% entre las 20 y las 23 horas durante las que se desarrollará el encuentro.

Esta cifra, eso sí, es inferior al 70% con el que se amaneció en Granada y el 100% incluso de 14 a 20 horas. Será poco antes del pitido inicial en el Zaidín, no obstante, cuando la previsión se reduzca por debajo del 50%.