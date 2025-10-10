Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Aficionados del Granada se resguardan de la lluvia durante un partido anterior en Los Cármenes. IDEAL
Meteorología

La probabilidad de lluvia baja del 50% para el Granada - Las Palmas

AEMET cifra en un 35% las posibilidades de que los chubascos continúen sobre Los Cármenes durante el partido

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:55

Comenta

La probabilidad de lluvia durante toda la jornada de este viernes sobre Granada persiste para el partido contra la UD Las Palmas en Los Cármenes (20.30 horas) pero bajará notablemente justo antes del comienzo. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) del Gobierno de España mantiene un porcentaje del 35% entre las 20 y las 23 horas durante las que se desarrollará el encuentro.

Esta cifra, eso sí, es inferior al 70% con el que se amaneció en Granada y el 100% incluso de 14 a 20 horas. Será poco antes del pitido inicial en el Zaidín, no obstante, cuando la previsión se reduzca por debajo del 50%.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  8. 8 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  9. 9 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional
  10. 10

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La probabilidad de lluvia baja del 50% para el Granada - Las Palmas

La probabilidad de lluvia baja del 50% para el Granada - Las Palmas