Así lucirá Mercanza en el frontal de la camiseta. Granada CF
Patrocinio de la Cámara de Comercio

Mercanza lucirá en el frontal de la camiseta del Granada los dos próximos partidos

Es una empresa experta en el desarrollo de soluciones tecnológicas de gestión empresarial y análisis de negocio

R. I.

Granada

Jueves, 28 de agosto 2025, 12:05

Dentro del acuerdo alcanzado por el Granada Club de Fútbol y Cámara de Comercio como patrocinador principal de la entidad rojiblanca, Mercanza será la primera empresa en lucir en el frontal de la camiseta del primer equipo masculino. En las dos primeras jornadas apareció el de la propia Cámara.

Mercanza es una empresa experta en el desarrollo de soluciones tecnológicas de gestión empresarial y análisis de negocio y se ha unido a Cámara de Comercio con el propósito de expandir su mercado y ofrecer sus servicios a todas las empresas de Granada.

El logo de la compañía estará presente en las camisetas del Granada en los partidos contra el Mirandés, este domingo en Los Cármenes (21.30 horas) y el Málaga, en La Rosaleda el sábado 6 de septiembre (21.00 horas).

