Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Martin Hongla, en el partido contra el Deportivo de La Coruña. J. M. B.

Granada CF

El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos

El club intenta las salidas de Hongla y Weissman con la intención de intentar retoques como el de Unai Vencedor

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:21

El mercado veraniego llega a su fin con deberes pendientes para el Granada. Los frentes abiertos en cuanto a salidas son los conocidos. El club ... quiere sacar a Martin Hongla y Shon Weissman. Del primero, existe la opción de que se vaya cedido al Levante, aunque en su entorno se conjetura con el Girona. Del segundo no aparece nada sólido en el horizonte por ahora, de ahí que quepa la posibilidad de una rescisión del contrato, habría que ver en qué términos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  2. 2

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  3. 3

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  4. 4 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»
  5. 5 El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»
  6. 6 El aviso de los expertos por el cambio que viene en el aceite de oliva: «Los precios vuelven a subir en origen»
  7. 7

    Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla
  8. 8

    Un Granada cada vez más calamitoso
  9. 9

    Directo | Granada - Mirandés
  10. 10

    «Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos

El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos