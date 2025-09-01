El mercado veraniego llega a su fin con varios frentes abiertos

El mercado veraniego llega a su fin con deberes pendientes para el Granada. Los frentes abiertos en cuanto a salidas son los conocidos. El club ... quiere sacar a Martin Hongla y Shon Weissman. Del primero, existe la opción de que se vaya cedido al Levante, aunque en su entorno se conjetura con el Girona. Del segundo no aparece nada sólido en el horizonte por ahora, de ahí que quepa la posibilidad de una rescisión del contrato, habría que ver en qué términos.

Los rojiblancos quieren reforzar su centro del campo tras la llegada de Mohamed Bouldini, aunque en este contexto incierto puede haber ofrecimientos en otras posiciones. Para la medular, sobresale el nombre de Unai Vencedor, del Athletic. Fuente del 'bazar' alertan de otras posibilidades, pero no hay confirmación de ello. También ha entrado en la baraja el extremo Álex Sola, del Getafe.

Tanto Martin Hongla como Shon Weissman han protagonizado dos de los grandes 'culebrones' estivales, sin que ninguno haya tenido la resolución esperada por los nazaríes. Los rojiblancos y el Aris de Salónica llegaron a tener un principio de acuerdo por una cantidad superior a los dos millones de euros por Hongla, pero el deseo del futbolista de seguir en España prevaleció. Los griegos no se rindieron y volvieron a preguntar en varias ocasiones con él, pero el camerunés continuó en sus trece. Al parecer, su familia tardaría en obtener el permiso de residencia y esto influyó en su decisión.

A todo esto se une que Hongla es internacional por su país y que, además de acudir a las llamadas de su combinado en las ventanas de los próximos meses, lo normal es que forme parte de la lista definitiva de Camerún para la Copa África, que se celebra entre finales de diciembre y enero. Sería otra retahíla de partidos de baja para el club que le tenga en sus filas.

El caso de Weissman ha sido todavía más rocambolesco. Llegó a tener todo ultimado con un conjunto alemán, el Düssendorf, pero las presiones de algunos de sus aficionados en redes sociales cuando se supo el interés, a raíz de aquellos comentarios proferidos sobre la situación inicial en Gaza tras los atentados en suelo israelí –luego borrados–, disuadieron al club germano de su incorporación.

La otra entidad que ha estudiado su incorporación fue el Wolfsberger, escuadra austriaca en la que militó antes de llegar a España y en la que destacó como goleador. Su presidente se posicionó a favor de su contratación pese a las polémicas creadas, pero la eliminación el WAC en la previa de la Conference League también y la falta de recursos económicos diluyeron esta posibilidad. Por Weissman también preguntó el Maccabi Tel Aviv, pero sin poder contemplar sus condiciones salariales.