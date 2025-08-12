Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Shon Weissman asiste serio a la entrega del Trofeo Ciudad de Granada. José Miguel Baldomero

Mercado de fichajes

El Wolfsberger intenta la vuelta de Weissman

El delantero israelí explotó como goleador en este club austriaco durante la temporada 2019/20

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 14:29

El Wolfsberger austriaco intenta la vuelta de Shon Weissman allí donde explotó como goleador durante la temporada 2019/20, según trascendió en este país y ... pudo confirmar IDEAL por fuentes próximas al futbolista. El delantero israelí marcó allí 37 goles en 40 partidos -dos de ellos, en la Europa League- que le llevaron a luchar por la Bota de Oro y el valieron su fichaje por el Valladolid a cambio de cuatro millones de euros. Queda por ver, no obstante, si el Wolfsberger está dispuesto a pagar traspaso y si Weissman accede a volver allí.

