El Wolfsberger intenta la vuelta de Weissman

El Wolfsberger austriaco intenta la vuelta de Shon Weissman allí donde explotó como goleador durante la temporada 2019/20, según trascendió en este país y ... pudo confirmar IDEAL por fuentes próximas al futbolista. El delantero israelí marcó allí 37 goles en 40 partidos -dos de ellos, en la Europa League- que le llevaron a luchar por la Bota de Oro y el valieron su fichaje por el Valladolid a cambio de cuatro millones de euros. Queda por ver, no obstante, si el Wolfsberger está dispuesto a pagar traspaso y si Weissman accede a volver allí.

El Wolfsberger afronta este jueves en casa frente al PAOK la vuelta de la tercera ronda clasificatoria para la Europa League tras el 0-0 de la ida fuera. La temporada pasada concluyó cuarto clasificado y en esta perdió con el Altach su primer partido (0-2) pero ganó el siguiente al Austria de Viena (0-2).

Weissman regresó a la dinámica del Granada tras frustrarse su traspaso por medio millón de euros al Fortuna Düsseldorf la semana pasada. La movilización de sus aficionados por los comentarios públicos del delantero israelí contra Palestina hicieron que el club alemán reculase pese a que el futbolista había pasado ya el reconocimiento médico 'in situ'.

Pese a volver a Granada, con el amparo de Pacheta, que ya fue su 'padre' en Valladolid, Weissman permanece en la rampa de salida. Su salida aliviaría sobremanera el margen salarial del club para afrontar nuevos fichajes debido a la alta ficha que posee a un año de terminar contrato ya.