Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Anuncio de Peio Canales por su nuevo club. Racing

Mercado de fichajes

Peio Canales termina en el Racing

El conjunto cántabro se hace finalmente con la cesión del centrocampista del Athletic, que gustaba al Granada

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 17:36

Peio Canales terminó en el Racing de Santander. El conjunto cántabro fue el club que se hizo finalmente con la cesión del centrocampista ofensivo del ... Athletic, pese a que apuntaba al Andorra por dirigirlo un 'ex' de allí como Ibai Gómez. Canales gustaba al Granada, pero su préstamo parecía ya inclinado hacia uno de estos dos equipos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un kamikaze con una furgoneta robada causa el caos desde Camino de Ronda hasta el PTS
  2. 2 Un incendio de maquinaria alerta a Granada y su Área Metropolitana
  3. 3 Muere un ciclista de 85 años atropellado en Granada
  4. 4 El pueblo con las casas más baratas de Granada: solo 512 euros el metro cuadrado
  5. 5

    La estación de servicio con la gasolina más cara de España está en Baza
  6. 6

    La Guardia Civil encuentra decenas de perros y équidos en pésimas condiciones en una finca de Güéjar Sierra
  7. 7

    Así será la Residencia Sénior Tropical: Un gran hotel para mayores a precio de coste
  8. 8 Suspendida la corrida de rejones de esta tarde en Motril
  9. 9

    Un híbrido «raro y peligroso» entre jabalí y cerdo vietnamita: así es el mestizo rescatado en Granada
  10. 10 Una familia de un pueblo de Granada triunfa con sus buñuelos rellenos de tomate, queso y jamón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Peio Canales termina en el Racing

Peio Canales termina en el Racing