Peio Canales termina en el Racing

Mercado de fichajesPeio Canales termina en el Racing
El conjunto cántabro se hace finalmente con la cesión del centrocampista del Athletic, que gustaba al Granada
Granada
Viernes, 15 de agosto 2025, 17:36
Peio Canales terminó en el Racing de Santander. El conjunto cántabro fue el club que se hizo finalmente con la cesión del centrocampista ofensivo del ... Athletic, pese a que apuntaba al Andorra por dirigirlo un 'ex' de allí como Ibai Gómez. Canales gustaba al Granada, pero su préstamo parecía ya inclinado hacia uno de estos dos equipos.
Por otra parte, el portero Diego Piñeiro estaría muy cerca de firmar por el Real Murcia de Primera RFEF según vienen informando distintos medios que cubren su actualidad. El guardameta, libre del Real Madrid Castilla, fue una de las opciones que el Granada manejó como tercer portero pero acabó descartado. Alternarán ese rol los recreativistas Bohdan Isachenko y Carlos Guirao.
