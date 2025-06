Pablo Sáenz vuelve de su exitosa cesión con una temporada de contrato más

Pablo Saénz volverá a la disciplina del Granada con una única temporada de contrato más, al terminar en 2026. El extremo firmó una cesión de ... cuatro meses muy exitosa en el Albacete, autor de cinco goles y titular casi siempre. Sáenz se despidió ya de los manchegos tras dejarse querer de cara a una eventual continuidad allí, pero ansía minutos y aún no tiene claros los planes del club con él.

Sáenz, de 24 años, pidió salir cedido durante el mercado de invierno al no bastarle con jugar de inicio en ocho de los 21 partidos que llevaba con el Granada hasta entonces. No marcó, pero sí brindó dos asistencias, una de ellas para el gol decisivo de Ricard Sánchez en Ferrol. Exrecreativista promocionado pese al descenso del filial a Segunda RFEF, al igual que Brau, terminó consolidándose como futbolista de Segunda en el Carlos Belmonte.

Sáenz no quiso estar a la sombra de Giorgi Tsitaishvili y no vio sitio por la izquierda entre la irrupción de Sergio Rodelas y el fichaje de Abde Rebbach. Ahora, al Granada no le quedan más extremos que el canterano y él.