Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo

El Granada confirmó este miércoles el fichaje del lateral izquierdo Diego Hormigo como octava incorporación en lo que va de verano. El futbolista de 22 ... años firma por tres temporadas libre tras salir de la cantera del Sevilla, en la que se formó desde cadete y hasta debutar en Primera división con su primer equipo en 2023 de la mano de José Luis Mendilibar sin apenas continuidad luego.

Muy enérgico y competitivo, Hormigo hizo de la polivalencia una de sus grandes virtudes en la cantera del Sevilla. A su posición natural como lateral izquierdo une su adaptación tanto al centro de la zaga como al extremo zurdo y al pivote defensivo incluso -zona en la que Pacheta aún quería dos refuerzos más-, entre su capacidad de recorrido y carácter aguerrido y su buen pie izquierdo. El nuevo futbolista del Granada contribuyó al ascenso del filial hispalense a Primera RFEF hace dos temporadas, con holgada permanencia en la pasada, casi siempre como indiscutible tras haber competido en la Youth League años atrás también.

Antes de que Mendilibar le hiciera debutar, Hormigo ya fue tenido en cuenta por Jorge Sampaoli. El lateral izquierdo pasó algo más desapercibido para el uruguayo Diego Alonso, pero Quique Sánchez Flores volvió a darle minutos. La temporada pasada dejó de contar con García Pimienta pero Joaquín Caparrós vio valía en él como en otros canteranos y le concedió la titularidad incluso como extremo por una visita a Osasuna durante la recta final, viéndose luego sustituido antes del descanso sin embargo por la expulsión de Lukébakio. Ya no entraba en los planes del argentino Matías Almeyda.

Pese a su versatilidad, lo normal es que Hormigo compita por un puesto directamente con Baïla Diallo para el lateral izquierdo. El francés con nacionalidad senegalesa se desveló como una de las revelaciones del verano y parece afianzado en la posición. Queda por ver si el fichaje del sevillano manda a Pere Haro de vuelta al Recreativo, o si Pacheta prefiere probarle de central mientras Oscar Naasei siga como parche en el lateral derecho y que sea Seydou Fall quien baje al filial.

Carencia en el lateral derecho

Lo curioso es que la lesión de Pau Casadesús -aunque ya prueba a entrenar con el grupo- parecía inclinar al club hacia el fichaje de otro lateral derecho con prioridad sobre el izquierdo, al carecer de más alternativas que las de Oscar y Gael Joel por ahora. Sin embargo, la polivalencia de Hormigo terminó convenciendo al club al poder cubrir varias posiciones.