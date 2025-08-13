Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diego Hormigo celebra un gol con el Sevilla Atlético. Instagram de Hormigo

Mercado de fichajes

Oficial: el Granada confirma a Diego Hormigo

El lateral izquierdo de 22 años firma por tres temporadas libre al salir de la cantera del Sevilla

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Miércoles, 13 de agosto 2025, 15:47

El Granada confirmó este miércoles el fichaje del lateral izquierdo Diego Hormigo como octava incorporación en lo que va de verano. El futbolista de 22 ... años firma por tres temporadas libre tras salir de la cantera del Sevilla, en la que se formó desde cadete y hasta debutar en Primera división con su primer equipo en 2023 de la mano de José Luis Mendilibar sin apenas continuidad luego.

