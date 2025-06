Mariño desea continuar pero con alguna mejora

Diego Mariño está abierto a ampliar su vínculo con el Granada pero espera sentirse valorado con alguna mejora en su contrato. El portero de 35 ... años firmó libre el pasado mes de septiembre, tras cerrar el mercado de fichajes de verano, y espera algún reconocimiento a su labor en sus condiciones pese a encontrarse a gusto en el club y en la ciudad toda vez que además ha aumentado su caché en Segunda división.

Mariño acumuló un total de 24 partidos en la temporada, con ocho porterías a cero. Las lesiones de Luca Zidane y las dudas de Marc Martínez llevaron al Granada a apostar por el guardameta, que se había quedado sin equipo tras acabar contrato con el Almería también descendido. Suplente aún con Guille Abascal en los empates ante Elche y Málaga, el gallego debutó de la mano de Fran Escribá ya en Burgos y volvió a encajar dos goles en la línea que llevaban los rojiblancos.

Fue a partir de la victoria a domicilio sobre el Mirandés, por la mínima y sin encajar, cuando Mariño encadenó tres porterías a cero al no conceder tampoco ante Córdoba ni Tenerife. Sí le marcaron en Castellón, algo que no impidió que el Granada estirase su racha de triunfos a cuatro consecutivas. Otra meta impoluta con el Cádiz en Los Cármenes no impidió que Escribá le sentara tras la derrota en Almería y la exhibición de Luca en Zaragoza por la Copa del Rey, con dos penaltis parados y uno marcado incluso en la tanda definitiva.

Mariño volvió a jugar en Liga ya en marzo -sí jugó con el Getafe por la Copa-, tras la 'manita' en Córdoba de la que Luca salió además con un esguince de tobillo. El portero siguió bajo palos las once jornadas siguientes, sin encajar con el Racing de Ferrol y el Oviedo en Los Cármenes así como en Albacete, alternando su sobriedad y paradas clave en las victorias sobre Almería, Albacete y Cartagena con pifias en Tenerife y Coruña. A esa última le siguió la alternancia definitiva con Luca ya con Pacheta al frente, pese a darle la titularidad en su estreno.

Incertidumbre

La dirección del Granada tenía contemplado ofrecerle la continuidad a Mariño desde hacía semanas, independientemente de si el equipo jugaba en Primera o en Segunda división. Las dudas ofrecidas por Luca Zidane, sin embargo, abren el escenario de que el club contemple alguna alternativa en el mercado, a falta de comprobar su ritmo este verano.