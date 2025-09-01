El Levante se lleva a Unai Vencedor

Mercado de fichajesEl Levante se lleva a Unai Vencedor
Queda por comprobar si este movimiento descarta a Hongla allí, de donde además no saldrá Carlos Espí
Granada
Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:20
El Levante irrumpió a última hora en la puja por Unai Vencedor y será el club que acoja en Primera división al centrocampista del Athletic ... bajo préstamo, pese al interés del Granada entre otros clubes de Segunda como el Málaga principalmente. El futbolista, no obstante, apuró el mercado a la espera de alguna opción de la máxima categoría tras jugar las dos últimas campañas prestado en el Racing y en el Eibar tras desechar también una interesante propuesta económica del Pogoń Szczecin.
Queda por comprobar si este movimiento descarta precisamente allí a Martin Hongla, a quien el Granada pretende dar salida aún tras la finalización del contrato de Shon Weissman. Los rojiblancos también permanecían muy atentos al mercado del Levante por la opción de Carlos Espí para su ataque, pero ni el fichaje del prometedor Etta Eyong desde el Villarreal le incitó a salir. Otra de las opciones que el club contemplaba para la medular, Paul Akouokou, parece próximo a firmar por el Zaragoza procedente del Olympique de Lyon.
