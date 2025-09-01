Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Unai Vencedor juega un balón durante un entrenamiento con el Athletic. Instagram de Vencedor

Mercado de fichajes

El Levante se lleva a Unai Vencedor

Queda por comprobar si este movimiento descarta a Hongla allí, de donde además no saldrá Carlos Espí

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:20

El Levante irrumpió a última hora en la puja por Unai Vencedor y será el club que acoja en Primera división al centrocampista del Athletic ... bajo préstamo, pese al interés del Granada entre otros clubes de Segunda como el Málaga principalmente. El futbolista, no obstante, apuró el mercado a la espera de alguna opción de la máxima categoría tras jugar las dos últimas campañas prestado en el Racing y en el Eibar tras desechar también una interesante propuesta económica del Pogoń Szczecin.

