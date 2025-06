Gumbau mantiene su opción para volver cedido a Primera

Gerard Gumbau mantiene la opción para salir cedido a Primera división que ya ejecutó el verano pasado. El centrocampista catalán, con contrato hasta 2027, tiene ... hasta el 15 de julio de nuevo para irse bajo préstamo a un club de la máxima categoría que le iguale el sueldo en la élite. Un año atrás lo hizo al límite del plazo para marcharse al Rayo Vallecano, con el que se clasificó para la Conference League con diez titularidades en 25 partidos.

«Orgulloso de formar parte de este grupo», reseñó Gumbau en redes sociales como balance de la temporada, con el deseo de que el Rayo «disfrute de este sueño». No fue uno de los fijos de Iñigo Pérez, pero sí una pieza importante, y está por ver si el club de la franja le reclamará de nuevo. Aun así, resulta previsible que el centrocampista posea mercado en Primera aunque el Granada quisiera contar con él. Como rojiblanco jugó 36 encuentros, 31 de ellos de inicio, sin que sus tres asistencias ayudasen a lograr la permanencia.

«Siendo sincero, ya veía más probable quedarme que salir y ya estaba mentalizado, pero todo surgió a última hora y ni yo lo esperaba. También le sorprendió a la directiva, a la que le agradezco el esfuerzo que estaba dispuesta a hacer para que me quedase; algo que también hizo que me costara decidirme a salir. Me generó una controversia personal, pero sé lo que cuesta jugar en Primera. Aun así, volvería encantado incluso en Segunda. Siempre hablaré maravillas tanto del club como de la ciudad», compartió Gumbau durante una entrevista con IDEAL el pasado mes de diciembre.

Al Granada le queda un mes pendiente de los movimientos de Gumbau, así como de Martin Hongla después de concretar el traspaso de Gonzalo Villar al Dinamo de Zagreb. La medular, en la que hasta seis futbolistas mantenían contrato, sigue en el aire.